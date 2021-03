Právě Hruškův neuznaný gól v posledních vteřinách prostřední části rozčeřil do té doby bezbrankovou partii. „Asi moment utkání. Viděli jsme, že tam byl kontakt Honzy Hrušky na brankáře, což nám potvrdil i Pavol Rybár (trenér brankářů - pozn. red.), který má záběry z více kamer. Šli jsme do toho. Zaplať Pán Bůh za to," ulevil si asistent trenéra Komety Jiří Horáček.

Obraz hry byl dlouho podobný jako v předcházejících dvou zápasech, ve třetí části se ale začal lišit. To když své čekání na gól utnul ve 48. minutě Peter Mueller a dostal Brno poprvé v sérii do vedení. Vítkovice ovšem nová situace namotivovala. Zlepšily hru a srovnaly, když se prosadil Hruška. Utkání dospělo podruhé v předkole do prodloužení a tentokrát bylo v režii Komety.

Ta hosty přestřílela 13:2. O výhře rozhodl kapitán Zaťovič, když z nenápadné střely prostřelil brankáře Vítkovic Daniela Dolejše mezi betony a spustil erupci radosti. „Škaredé góly tuto sérii rozhodnou. Je to play-off, není čas dávat sedm branek a hrát do prázdné. Šli jsme do tohoto zápasu s tím, že to za každou cenu urveme. Spadlo to ze mě, jsem rád, že jsme splnili, co jsme si řekli," pravil Zaťovič.

Vítkovický gólman si při rozhodujícím okamžiku vybral první slabší chvilku v sérii. „Chybičky rozhodují, ale oba brankáři předvádějí výborné výkony," odvětil lídr brněnské kabiny.

Kometa tak stále v předkole žije a v neděli se od pěti hodin odpoledne porve opět v domácí aréně o vyrovnání série. „Musíme kvalitně zregenerovat, kluci se dobře najíst a je třeba zase předvést maximum. Není kam uhnout," burcoval Horáček.

Kometa Brno - Vítkovice 2:1 pp

Třetiny: 0:0, 0:0, 1:1 - 1:0.

Branky a nahrávky: 48. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 73. Zaťovič – 51. Hruška (L. Kovář, Lakatoš).

Rozhodčí: Pražák, Kika – Frodl, Komárek.

Vyloučení: 6:4.

Využití: 0:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 42:30.

Kometa Brno: Vejmelka – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Rákos, Vincour – Plášek, Klepiš (A), V. Němec – Bondra, Kusko, Schneider.

Vítkovice: Dolejš – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej.