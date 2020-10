„Hodně jsme se těšili. Mrzí nás, že nebudeme hrát před diváky, ale hlavně, že se konečně začne. Natrénovali jsme se už dost, “ ulevila si rakouská akvizice klubu Peter Schneider, jehož čeká extraligová premiéra.

Jenže radost z návratu do hry kalí Kometě čtvrteční rozhodnutí vlády, podle něhož se od pondělí čtrnáct dní nesehraje žádný soutěžní duel. Brno tak po startu sezony stihne jen páteční zápas a nedělní domácí duel s Českými Budějovicemi. „Bavili jsme se s klukama, že to není úplně nejlepší situace. Byli jsme v karanténě, pak jsme hodně makali, abychom nabrali kondici a znovu se do toho dostali a teď máme jen dva zápasy, “ litovala zámořská posila brněnského celku Jakub Zbořil, jenž stejně jako Schneider prožije extraligový debut.

Ten ovšem bude hodně smutný. Místo bouřlivé atmosféry v zaplněné DRFG Areně na hráče čekají prázdné tribuny. „Bude to strašný pocit, obzvlášť v Brně. Možná to tak neprožívají tam, kam chodí na zápasy dva nebo tři tisíce fanoušků, ale tady, kde je vyprodáno, slyšíte chorály a dává vám to energii, a máte v lidech dalšího hráče, je to rána, “ hořekoval asistent brněnského trenéra Kamil Pokorný.

I zkušení hráči tak okusí své poprvé. „Nikdy jsme to nikdo nezažil, ani v přípravných zápasech. Vždyť i na juniorku na nás chodili aspoň rodiče, poprvé si zahrajeme před úplně prázdným hledištěm,“ podotkl asistent brněnského kouče.

Podle Schneidera však nebudou mít hráči bez fanoušků problém s motivací. „Je jasné, že nám diváci scházejí, ale pořád se na zápas podívají v televizi,“ poukázal rakouský forvard na skutečnost, že páteční zápas odvysílá stanice O2 Sport.

Nákazou v Kometě si prošlo přes dvacet lidí, v duelu s Plzní už bude trenérům většina k dispozici. „Jsme téměř kompletní, nebudu to dál komentovat,“ poznamenal Pokorný.

Kvůli nastalé situace musel trenérský štáb přeskupit formace. „Změny samozřejmě jsou. Něco jsme měli nachystané na Třinec, ale když je nějaký hráč v karanténě a jiný už ne, tak to trochu promícháte i třeba v přesilovkových formacích. Hokej je ale týmový sport a kluci se musí umět zastoupit, “ nabídl pohled Pokorný.

Například obránce Zbořil nejspíš nastoupí ve dvojici s Tomášem Bartejsem. „Jsme spolu v tréninku a na ledě si rozumíme,“ pochvaloval si mladý zadák.

První soupeř Komety Plzeň se stačila vrátit z karantény ještě před startem extraligového ročníku a má za sebou už pět zápasů. V nich Západočeši čtyřikrát vyhráli a v neúplné tabulce jim patří druhá pozice za vedoucím Hradcem Králové. „Pětatřicet dní jsme nehráli, kdežto Plzeň je v zápasovém rytmu. Musíme se s tím vypořádat, máme zdravou chuť do hry, protože jsme pořád jen trénovali, a teď přijde konečně zápas,“ doplnil Pokorný.