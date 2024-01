Brňané hodili páteční porážku 2:3 od Sparty za hlavu a v Pardubicích po brankách Pospíšila s Marcinkem vedli 2:0. „Začátek nebyl podle našich představ, Kometa odskočila na dva góly," mrzelo pardubického asistenta trenéra Aleše Krátošku.

Ve druhé dvacetiminutovce se Dynamu podařilo Patrikem Poulíčkem nejprve snížit a následně i vyrovnat, když využil přesilovou hru Lukáš Sedlák.

V úvodu třetí třetiny vrátil vedení Kometě svou druhou trefou Marcinko, ale o tři minuty později už bylo opět srovnáno. Pardubický Jan Mandát poslal utkání do prodloužení. „Myslím si, že jsme byli lepší než v první třetině, ale Kometa nám dala třetí gól. Horko těžko jsme zase srovnali," přiznal Krátoška.

Přestože rozhodující dějství nezačalo pro Brno ideálně, když Marcinko po devatenácti vteřinách zamířil za podražení na trestnou lavici, Pospíšil ve čtvrté minutě vstřelil vítěznou branku a rozhodl o vítězství Komety 4:3. „Krásná atmosféra, byl to hezký zápas. Výborný výkon gólmana podpořený celým týmem a našli jsme cestu k vítězství. Jsem moc rád, kluci tvrdě pracovali a byli za to odměněni," uzavřel brněnský lodivod.

Kometě patří v neúplné tabulce s pětačtyřiceti body osmá příčka. V dalším utkání se Brňané předvedou před vlastními fanoušky ve středu od šesti hodin večer, kdy se střetnou opět s Pardubicemi.

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 3:4 pp. (0:2, 2:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 28. Poulíček (T. Dvořák, Čerešňák), 33. Sedlák (Radil), 49. Mandát (Cienciala, T. Dvořák) – 5. Pospíšil (Marcinko), 13. Marcinko (Ščotka, Pospíšil), 46. Marcinko (Ščotka), 64. Pospíšil (Osburn).

Rozhodčí: Kika, Šindel – Lhotský, Thuma.

Vyloučení: 2:5.

Využití: 1:0.

Diváci: 9892.

HC Dynamo Pardubice: Klouček (Will) – T. Dvořák, Čerešňák, Hájek, Kolář, Vála, Košťálek, Hrádek – Hyka, Sedlák (C), Paulovič – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Kaut, Poulíček (A), Cienciala – Říčka, Pochobradský, Mandát.

HC Kometa Brno: Kavan (Lukeš) – Ščotka (A), Osburn, Kučeřík, Kaňák, Ďaloga, Gazda, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Zbořil – Kos, Kollár, Kratochvíl – Okál, Holík, Moses.