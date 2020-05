To se ale včera změnilo. Hráči brněnského celku se totiž společně zase sešli a zahájili suchou přípravu na nadcházející ročník. „Tenhle týden trénujeme na partie, což je nám umožněno. To znamená, že hráči jsou po desíti ve skupinách. Budeme venku na atletickém oválu a také v lesoparku,“ líčil brněnský asistent kouče Kamil Pokorný.

Návrat na ledovou plochu to sice ještě není, ale aspoň něco. I když je pravda, že tuhle část přípravy nemají zrovna všichni v oblibě, jelikož to v ní není zas až tak o hokeji, nýbrž o nabírání kondice. „Teď jsme se na to výjimečně těšili. Ale uvidíme, jak budeme mluvit za dva týdny. Je super po dlouhé době vidět kluky a ne trávit čas jen doma,“ usmíval se brněnský forvard Petr Holík.

Ten se přitom běhů neúčastnil. „Je to kvůli kolenu, které jsem měl zraněné. Ještě to není ono, takže jsme si řekli, že to raději nebudeme pokoušet,“ podotkl Holík.

Přestože Brňané absolvovali náročný úvodní trénink suché přípravy, po drilu byli především spokojeni, že jsou zpět v akci. „Určitě bylo fajn být zase mezi kluky a trénovat pohromadě. Když jste ve skupině, je to rozhodně lepší, než cvičit sám. Víc vás to baví a pokecáte si se spoluhráči,“ zmínil útočník Komety Vojtěch Střondala.

Neskrýval, že první den společné přípravy byl náročný. „To tedy byl. Zátěž byla velká, ale my na ni musíme být připravení a nesmíme polevit,“ pravil devatenáctiletý hráč.

Ten si společný trénink pochvaloval. „Je to totiž tak, že když jste ve skupině, pokecáte si, ale taky se víc vyhecujete a víc ze sebe vymáčknete,“ přiblížil Střondala.

Brněnští hokejisté nejdříve běhali a poté přišlo na řadu posilování. „Bylo to náročné v tom, že jsme si některé věci museli dovést,“ poznamenal Pokorný.

Ten vedl trénink společně s dalšími asistenty Jiřím Horáčkem a Radkem Bělohlavem.

Změnou je, že chyběl kondiční trenér Miloš Peca, který v Kometě skončil. „Jedna věc je, že skončil Miloš, ale další je, že máme zkušené trenéry, kteří trénink zvládnou. Ale Miloše je samozřejmě škoda,“ sdělil Střondala.

Na tréninku tvořil početnou skupinku mladých hráčů. Kometa totiž plánuje v nové sezoně dopřát daleko víc prostoru svým nadaným odchovancům. „Jestli je to příznivější? Nevím. Zase je nás tam hodně mladých. My se o místo musíme porvat. Potom uvidíme, kdo dostane šanci,“ přemítal ostravský rodák.

A vyzdvihl zároveň i starší spoluhráče. „Vycházíme s nimi dobře. Když nám něco říkají, nasloucháme jim a děláme to, co nám radí. Bavíme se tak nějak všichni se všemi. A tak by to mělo být,“ uvedl Střondala.

Na tréninku ještě chyběli Peter Mueller, Ralfs Freibergs, Peter Schneider, Tomáš Plekanec, Martin Zaťovič a Ondra Němec. Tihle hráči trénují individuálně. A na společném tréninku se budou hlásit v červenci.