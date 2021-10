Kometě zatím nenahrává ani los. Z úvodních osmi klání pět sehrála na hřištích soupeřů, na domácím ledě se představila jen třikrát. „Musíme hrát všude, jak nám to nalosujou, pak si to vynahradíme zase doma. Máme nicméně radost, že jsme zase hráli v Brně. Člověk nemusí cestovat a zažije atmosféru jako není nikdy jinde, než doma,“ podotknul Zaťovič.

Nedaří se ani brankářské dvojici. Akvizice zamýšlená jako náhrada za Karla Vejmelku Matej Tomek se objevil v šesti zápasech a má zatím procentuální úspěšnost zásahů 88,03 procent, Lukáš Klimeš naskočil do čtyřech duelů s procentuální úspěšností zákroků 87,74 procent.

Kometě ovšem zatím nefunguje zejména defenziva. Brňané obdrželi v osmi duelech sedmadvacet gólů, čímž se řadí do spodního patra extraligového pelotonu. „Je to o našich chybách. Musíme se jich vyvarovat,“ velel Zaťovič.

Třeba proti Českým Budějovicím Kometu stihl démon z minulé sezony – malý počet střel. Brňané vyslali na gólmana Českých Budějovic Dominika Hrachovinu jen dvacet projektilů. „Každý hokejista chce dát gól, ale pro to je potřeba víc zkoušet brankáře soupeře. Střelba je jedna z věcí, kterou musíme vylepšit,“ pravil asistent brněnského trenéra Jiří Horáček.

Umělecký dojem není špatný, přesto hokejistům Komety patří v extraligové tabulce po devíti kolech až jedenáctá příčka a mají takřka totožný vstup sezony jako v minulém nepovedeném ročníku, kdy posbírali v úvodních osmi duelech jen o dva body body méně. Brňané se v úvodu tohoto ročníku nedokážou vyvarovat výkyvů. To nejlépe dokumentuje třeba i dění v posledních dnech. V neděli sehráli vyrovnanou partii s favorizovanou Spartou, přičemž prohráli 2:3 až v prodloužení.

