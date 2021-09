„Je škoda, že jsme utkání, které bylo pro nás dobře rozehrané, nedotáhli do bodového zisku. Mrzí nás to, protože jsme odvedli slušný výkon, ale bohužel bez bodu,“ litoval trenér Kalous.

Kometa v prvním zápase narazila na problém, o němž se v souvislosti s aktuálním kádrem hovoří už několik týdnů. Trenér má k ruce omezený počet obránců. Na aktuální soupisce Brna figuruje pět zkušenějších zadáků a k nim kvarteto mládenců Radek Kučeřík, Dalimil Mikyska, Jan Mlčák a teprve sedmnáctiletý Patrik Fajmon. Tuze chybí Vojtěch Mozík, jenž z rodinných důvodů skončil misi předčasně.

Hned v prvním klání absentoval jeden ze zamýšlených pilířů obrany Vladimír Roth, známý svou náchylností ke zraněním, a Kometa měla v sestavě na utkání jen šestici ryzích obránců. Defenziva přitom skřípala. „Jsou tam zajímavá jména, ale jsem zvědavý, jak svou roli zvládnou Mikyska s Kučeříkem dlouhodobě a jak využijí prostor. Ještě je k dispozici Honza Mlčák, který v minulé sezoně něco odehrál. Každopádně obrana musí hodně pomáhat brankářům, kteří nemají tolik zkušeností s extraligou,“ přemítal hokejový expert České televize Milan Antoš.

Brnu by se šiklo ještě jedno zvučné jméno do obrany, ale aktuálně není kde brát. „Monitorujeme trh ohledně obránců. Pokud by se někdo zajímavý objevil, určitě o něm popřemýšlíme,“ zopakoval Kalous mantru Komety posledních týdnů.

Brněnské příznivce mohly při sledování prvního duelu potěšit alespoň góly staronových tváří v týmu Luboše Horkého s Marcelem Haščákem a taky úplného novice Andreje Kollára. „Povedlo se nám přivést kluky a vytvořit útoky tak, že produktivita bude rozložena do víc formací,“ tvrdil Kalous.

Už v prvním klání ale jeho svěřenci doplatili na nízkou efektivitu proměňování šancí. Dost scházel nejproduktivnější muž extraligy minulého ročníku Peter Mueller. „V Kometě by rádi viděli dvě nebo tři vyrovnané formace, ale ta první s Muellerem je prostě silnější,“ poznamenal Antoš.

Šanci na první body v sezoně dostanou Brňané znovu v neděli, kdy od pěti hodin odpoledne přivítají v domácí premiéře Zlín, který v minulém týdnu v obou přípravných duelech porazili.