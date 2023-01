Jako trefa do černého se zatím ukazuje angažování Kristiána Pospíšila, jenž Kometu posílil krátce po Novém roce. Temperamentní slovenský reprezentant dodává šťávu a zejména body. V devíti zápasech jich nasbíral deset za čtyři góly a šest asistencí. „Přináší do hry energii, proto jsme ho taky brali,“ popsal ho trenér brněnského družstva Patrik Martinec.

Na další posílení kádru už mají v Brně jen necelý týden, Kometě by se hodil centr, jehož se ale nedostává. Klub se tak připravuje především na příští sezonu. Pod smlouvou už má mít klub reprezentačního obránce Daniela Gazdu, jenž hraje za Zlín a střídavé starty má vyřízeny v Pardubicích.

Bývalý forvard Komety a televizní expert Jakub Koreis na Twitteru zveřejnil informaci o tom, že Brno má eminentní zájem taky o svého bývalého útočníka Jana Káňu, který září v Olomouci.

Rozruch na přestupovém trhu se v Brně zkrátka nečeká, v kabině navzdory zpackanému čtvrt roku, v němž Kometa vyhrála jen šest z pětadvaceti partií, stále věří ve zvrat v sezoně. „Víme, kde jsme. Zavařili jsme si to sami a sami se z toho musíme vyhrabat. Věřím, že zápas proti Budějovicím je odraz ode dna a výhra nás nakopne k lepším zítřkům. Jednou to přijít muselo. Pořád je do konce hodně zápasů, čeká nás skoro celá čtvrtina. Stále tu sezonu můžeme zachránit, aby skončila úspěchem,“ burcoval reprezentant Flek.

Důležitá prověrka čeká Brno už v pátek, kdy se od půl šesté večer představí na ledě posledního Kladna, které v úterý skolilo Liberec 3:2. V případě výhry si mohou Brňané vytvořit pohodlnější náskok na poslední místo. „I kdyby teď přijel New York Rangers, musíme za každou cenu vyhrávat proti komukoliv. Pokaždé musíme padat po hubě. V úterý jsme předvedli super týmový výkon. Když si člověk nevěří, udělá daleko víc chyb, než když si věří.“ dodal Flek.