„Máme zkušené hráče, kteří ví, že závěr je nejdůležitější část sezony a na něj se připravují nejpečlivěji,“ podotkl asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.

Kometa díky své exkluzivní fazóně ještě může v posledních třech kolech základní části atakovat sedmou pozici ambiciózních Pardubic, které sice mohutně posilovaly, ale v posledních týdnech se jim nedaří. Brno je zpět o čtyři body a vzájemný souboj oba celky čeká v neděli v závěrečném kole. „Nálada v týmu se zlepšujícími výkony stoupá. Kluci mají ze hry lepší pocit a větší požitek,“ lebedil si Zachrla.

Brno s předstihem zapnulo mód play-off, což dokazuje výrazně vylepšená obranná hra. V posledních čtyřech duelech obdržela Kometa pouhé tři branky. „Defenziva v play-off rozhodne, zaměřili jsme se na ni a musíme ji pořád pilovat,“ burcoval kapitán brněnského celku Martin Zaťovič.

Tři z posledních čtyř výher vychytal brankář Lukáš Klimeš, jenž se po měsíc a půl trvajícím zranění vybičoval k výborným výkonům. Šestadvacetiletý gólman má o chlup lepší číslo procentuální úspěšnosti než první brankář Karel Vejmelka. Ten ovšem odchytal o polovinu zápasů víc. „Rozhodně se nám situace v brankovišti nezamotává. Víme už dlouho, že máme vyrovnanou gólmanskou dvojici, těžko predikovat, jak se situace vyvine a kdo si zachytá dál,“ uvedl Zachrla.

Klíčem k sérii výher je také fakt, že Kometa vypilovala už tak úctyhodné početní převahy. V sedmi duelech po pauze rozhodčí poslal brněnské soupeře na trestnou lavici čtyřiadvacetkrát, přičemž Kometa vstřelila v početních převahách deset branek.

Celkově se Brno s 23,16 % využitých přesilovek nachází v proměňování početních převah v extralize těsně na druhém místě za Spartou. „Vypadá to, že kluci v přesilovce dělají pořád to samé, ale dokážou vymyslet takové úhly a hází šikovné žabičky přes tři hráče, že obránci soupeřů se musí zbláznit. Když to naši kluci odehrají dobře, je přesilovka skoro nebránitelná,“ podotkl brněnský brankář Klimeš.

Ohrožující může být pro Kometu přílišná závislost na bodech první formace. Pětice ve složení Peter Mueller, Martin Zaťovič, Petr Holík a obránci Petr Zámorský s Filipem Králem se rozehráli do nejlepší formy v sezoně a sami se postarali o třiašedesát gólů ze sto čtyřiceti, které Kometa v tomto ročníku nasázela.

Lví podíl mělo obávané komando i na devatenácti brankách druhého nejlepšího střelce týmu Petera Schneidera, jenž s elitou spolupracuje v početních převahách a také na deseti gólech Jakuba Klepiše, který rovněž nastupuje v první přesilovce. „Nechci hodnotit, jestli nás případně může ohrozit, že většinu gólů dává první pětka, nemám křišťálovou kouli. Pořád jsou tu ale další hráči, kteří za to umí vzít, jako Karel Plášek, Vojta Němec nebo Kuba Klepiš,“ poznamenal Zachrla.

Potvrdit velkou pohodu chtějí Brňané v úterý od šesti hodin večer, kdy na domácím ledě přivítají Olomouc.

Kometa po pauze

počet zápasů: 7

zápasová bilance: 6 výher, 1 prohra v samostatných nájezdech

počet bodů: 19

skóre: 30:15

počet přesilovkových branek: 10