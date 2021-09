„Je neakceptovatelné, že jsme ztratili za tři minuty vedení 2:0, ale jsme rádi za výhru. Je vzrušující hrát po takové době před plnými tribunami. Člověka to nabíjí,“ lebedil si viditelně nabuzený americký kanonýr Peter Mueller, jenž v utkání jednou skóroval. Po zápasu z něj sršelo nadšení z toho, že si po dlouhých měsících a zranění v přípravě zahrál poprvé od konce března.

Na ledě strávil přes pětadvacet minut. „Byl hodně natěšený na utkání, stejně jako celý tým. Poprvé v sezoně včetně přípravy jsme hráli v sestavě, v jaké jsme si představovali, takže to zabere trochu času, než si vše sedne. Na to jak Mueller dlouho nehrál a na to, že byl v plné přípravě opravdu krátký čas, tak předvedl velmi dobrý výkon“ uvedl brněnský trenér Jiří Kalous.

Kometu kromě amerického snajpra k výhře dotáhli obránci. Předlouhé čekání na gól ukončil v pětapadesáté minutě premiérovou trefou v extralize Radek Kučeřík.

Po Muellerově následném zásahu byla Kometa v trháku, o který rychle přišla. V prodloužení si vzal slovo Marek Ďaloga, jenž svou trefou rozhodl o výhře. „Mohli jsme mít tři body, místo toho máme dva. Musíme se z těch chyb poučit a příště se jich vyvarovat. Taky je potřeba se víc tlačit do branky,“ velel zkušený slovenský zadák, jenž měl druhý nejvyšší čas na ledě po svém parťákovi z první obrany Tomáši Bartejsovi a ke gólu přibalil také další bod za asistenci na Muellerově gólu.

V sestavě Komety kromě zraněného zadáka Vladimíra Rotha absentoval překvapivě také kanadský útočník Brandon Magee, s nímž přitom v přípravě panovala spokojenost a klub s ním podepsal kontrakt. „Nemá žádný zdravotní problém, prostě se nedostal do sestavy,“ zmínil Kalous.

Zlín přijel bez bývalého brněnského obránce Ondřeje Němce a z jihu Moravy odjížděl s cenným bodem. „Povedlo se nám ubránit přesilovky Komety a nakonec taky vyrovnat, což je super,“ těšilo asistenta zlínského trenéra Martina Hamrlíka.

Další duel čeká brněnské hokejisty v úterý od půl šesté večer, kdy se představí na ledě Mladé Boleslavi. „Věřím, že náš výkon bude gradovat tím, že teď konečně budeme trénovat téměř v kompletním složení,“ poznamenal Kalous.

Kometa Brno - Zlín 3:2 pp.

Třetiny: 0:0, 0:0, 2:2 – 1:0.

Branky a nahrávky: 55. Kučeřík (R. Pavlík, Kollár), 55. Mueller (Ďaloga, P. Holík), 65. Ďaloga (Krištof) – 57. Trška, 59. Fryšara (T. Mikúš).

Střely na branku: 43:19.

Vyloučení: 3:5.

Využití: 0:0.

Vyšší tresty: 1:1.

V oslabení: 0:0.

Rozhodčí: Kika, Vrba – Rampír, Bohuněk.

Diváci: 6482.

Kometa Brno: Tomek – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, D. Mikyska – Zaťovič, P. Holík, Mueller – M. Haščák, Krištof, Vincour – L. Horký, Kollár, R. Pavlík – Kusko, Rákos, Mallet – Šoustal.

Zlín: Kašík – Žižka, Suhrada, Trška, Ferenc, M. Novotný, Gazda, Dluhoš – T. Mikúš, Fořt (C), Kubiš (A) – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler (A), Fryšara, Vopelka – Hejcman, P. Sedláček, Sebera.