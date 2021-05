MAREK ĎALOGA. Kapitán zatím překvapivě úspěšné slovenské reprezentace na světovém šampionátu v Rize patří dlouhodobě mezi nejlepší zadáky našich východních sousedů. Letos se kvůli brzkému vyřazení Pardubic z předkola play-off připravoval na mistrovství světa s reprezentací přes dva měsíce a v přípravě si připsal už stý start za národní tým v kariéře

Ofenzivní bek má výborné předpoklady k tomu podporovat útok, patří totiž mezi vynikající bruslaře. „Vždy udělá, co od něj očekáváte. Je to jeden z nejlepších bruslařů, jaké jsem kdy ve své bohaté kariéře viděl. Oceňuji, jak vychází se spoluhráči, speciálně s mladými kluky v národním týmu. Dodává jim odvahu a neustále je povzbuzuje,“ vyjádřil se na Ďalogovu adresu pro šport.sk kanadský trenér slovenské reprezentace Craig Ramsay, jenž v minulosti trénoval v NHL.

Právě nabídku ze slavné soutěže rodák ze Zvolenu před lety odmítl a raději zamířil do movité Kazaně v KHL. Tam hokejový kočovník vydržel jen rok. Za posledních devět sezon vystřídal devět různých klubů ve čtyřech soutěžích, v žádné se ale neradoval z titulu. „Těším se na novou výzvu. Kometa je ambiciózní klub. Už bych rád něco vyhrál i na klubové úrovni,“ nechal se slyšet.

VOJTĚCH MOZÍK. Další ofenzivní zadák evropského střihu pro Kometu. S Ďalogou by mohl osmadvacetiletý obránce vytvořit podobně laděný útočný tandem jako v minulém ročníku Král se Zámorským. Doplňovat se můžou už proto, že Ďaloga je levák, kdežto Mozík pravák.

Pražského rodáka do klubu přivábil trenér Jiří Kalous. Mozík je v nejlepších hokejových letech a do extraligy se po šesti letech nevrací kvůli ztrátě výkonnosti, ale rodině. „V Kometě budou výborné podmínky a skvělí fanoušci, na které se těším,“ prohlásil šampion extraligy s Plzní z roku 2013.

Český reprezentant, jenž si ale zatím nikdy nezahrál na světovém šampionátu, nakoukl v dresu New Jersey Devils na sedm zápasů do slovutné NHL, většinu svého dvouletého pobytu v zámoří ale strávil na farmě v Albany. „Byla to skvělá zkušenost. Osamostatnil jsem se a navíc naučil jazyk,“ zmínil olympionik z roku 2018.

VLADIMÍR ROTH. V zádech má podivnou sezonu, při níž dlouho čekal na nabídku z ciziny a když už se dostal do švýcarského Lausanne, nedařilo se mu.

Za dlouhá léta v třineckém dresu ovšem mnohokrát prokázal své schopnosti. Na severovýchodě republiky se pražský rodák střetl s Kalousem, který ho přilákal do Brna. „Čekal jsem od Komety velká jména do obrany a Roth tomu naprosto odpovídá. Patří mezi pět nejlepších obránců praváků v extralize,“ uvedl televizní expert a bývalý útočník Komety Jakub Koreis.

Extraligovému šampionovi z roku 2019 Rothovi podobně jako Ďalogovi s Mozíkem není cizí podpora ofenzivy. Hodí se taky do přesilovek. Ve třiceti letech má pořád kus kariéry před sebou, jen se potřebuje vyvarovat zranění, která ho provází.