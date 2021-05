„Na trhu jsou pořád top gólmani, určitě je ještě šance přivést zvučnou posilu,“ přesvědčoval pro Deník Rovnost nový trenér Komety Jiří Kalous.

Spekulovalo se o příchodu zkušeného Júliuse Hudáčka, příležitost nakonec dostane mladý gólman Matěj Tomek. „Samozřejmě chceme vytvořit brankářský tandem. Vždy pracujeme s gólmany v páru. Lukáš si stoprocentně zachytá,“ poznamenal kouč Kalous.

Ožehavá je taky otázka personálního složení obrany Komety, v níž se už pro nadcházející ročník nepočítá s opečovávaným talentem Stanislavem Svozilem, jenž se vydá do zámoří. „Mám takové informace, že už u nás nebude. Stejně jako Kuba Brabenec zkusí angažmá v zámoří,“ pravil Kalous o budoucnosti dvojice reprezentantů z nedávného světového šampionátu do osmnácti let.

První ohlášenou posilou byl zkušený ofenzivní bek Marek Ďaloga, z hostování v Karlových Varech se vrátil mladý Dalimil Mikyska a v pondělí tým doplnil Vladimír Roth. „Máme tam místa na doplnění a zaměřujeme se na defenzivu. Díváme se ale taky po útočnících,“ podotkl nový kouč Komety.

Na jeho pokyn v Brně překvapivě pokračuje Tomáš Vincour, s nímž se vedení klubu chtělo už v lednu rozloučit. Zkušený forvard v Brně sezonu dohrál a nadále v něm zůstává. „Protože ho znám a vím, co je za hokejistu, věřím, že bude přínosem,“ uvedl Kalous.

Kometa zahajuje druhý týden suché přípravy pod vedením kondičního trenéra Martina Iterského, s týmem se připravuje i odcházející Vejmelka. „Jsem za tuto možnost vděčný. Když vidím, jak se kluci připravují a jak je to nastavené, věřím, že se vrátí na přední místa,“ uvedl Vejmelka.