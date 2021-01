„Nejde nám dotáhnout zápasy do vítězného konce za tři body. Je dobře, že dokážeme s takovými týmy hrát vyrovnané zápasy, ale je z nich třeba brát všechno,“ shrnul rezervu brněnského celku asistent trenéra Jan Zachrla.

Kometu v této sezoně dlouhodobě souží, že po vstřelení branky často bleskově gól obdrží, což se ukázalo i v posledních třech partiích. Brňanům se v nich vždy minimálně jednou stalo, že soupeř dokázal po obdržené brance do dvou minut zkorigovat skóre. „Když dáme branku, hapruje nám to pak v obraně, ztratíme koncentraci. Je to věc, kterou musíme zlepšit,“ uznal Zachrla.

V úterní partii proti Spartě Brňané podobným způsobem ztratili náskok dvakrát a Pražanům se nakonec povedlo dvě minuty před koncem srovnat a dostat duel do prodloužení. V něm si Kometa našla cestu k výhře 4:3 a dvěma bodům.

Za výpadkem koncentrace ve šlágru s Pražany mohla stát únava, vždyť Brno hrálo většinu zápasu bez vyloučeného Michala Gulašiho pouze s pěti zadáky. „Je rozdíl hrát v pěti nebo v šesti obráncích. Když celý zápas nastupujete s takovým malým počtem, síly docházejí a potom se kupí chyby. Nicméně stejně je potřeba duel dotáhnout,“ zmínil Zachrla.

V posledních zápasech ale převládala ve hře Komety hlavně pozitiva. Jedním z nich je třeba forma zkušeného centra Jakuba Klepiše. Šestatřicetiletý forvard v posledních čtyřech zápasech zaznamenal pět bodů, při nichž nasázel tři branky a přidal dvě asistence.

Před zápasem ve Zlíně 7. ledna přitom zaznamenal ve čtyřiadvaceti zápasech jedinou trefu, poté ve třech duelech tři. „Chtěl jsem dohnat Muellera (Petera Muellera, druhého nejlepšího kanonýra týmu – pozn. red.), ale nechám ho,“ smál se mistr světa z roku 2010.

Klepiš gólově procitl poté, co v přesilovkové formaci po boku forvardů Muellera, Martina Zaťoviče a Petra Holíka nahradil Petera Schneidera, jenž je stále na marodce kvůli předsilvestrovskému střetu ve Vítkovicích. „Tato přesilovková formace je nejlepší nebo jedna z nejlepších v lize. Ti kluci to hrají nějakou dobu a každý ví, co má dělat. Jsem teď jenom jeden článek,“ poznamenal Klepiš.

V pátek Kometu čeká další namáhavý soupeř, od šesti hodin večer se představí na ledě šestého Liberce. „Potřebujeme nejlíp tři body z každého zápasu. Nejdůležitější část sezony teprve přijde,“ řekl gólman Karel Vejmelka.