„Jsem zklamaný, že se nepovedlo play-off. Něco bylo dobré, něco špatné. Doplatili jsme na to období do Vánoc, kdy se někteří kluci seznamovali s dospělým hokejem, pak si to začalo sedat, ale nestačilo to," pravil ostřílený brněnský forvard Kamil Brabenec, jenž se na začátku prosince stal taky asistentem trenéra.

K hraní hokeje se pětačtyřicetiletý známý brněnský hokejista ze slavného rodu vrátil po tříleté pauze loni právě kvůli vzniku B týmu. Ve 39 zápasech nasbíral 43 bodů a ovládl týmovou produktivitu. „Nechci říkat, že jsem věděl, že tam nějaké body naberu, ale měl jsem spoustu času v přesilovkách, kde body lehce naskakují. Navíc jsem měl i dobré spoluhráče. V mém věku už je to ale pomíjívé, šlo mi hlavně o to, abych posunul kluky," podotkl brněnský rodák, jemuž v produktivitě sekundoval jen Robert Havlát s jedenačtyřiceti nasbíranými body.

Brabenec si taky zvykal na novou roli hrajícího asistenta trenéra. „Je složité být v této dvojroli. Svým způsobem nemůžete udělat chybu, protože když chcete klukům vynadat a sám chybu udělate, je to blbé," smál se bývalý extraligový hráč.

Kometa jako oblíbený soupeř outsiderů. Chybí jí bojovnost

Jeho svěřenci doplatili na povadlou koncovku, se 114 vstřelenými góly byli druhým nejmíň skórujícím týmem soutěže před suverénně posledním Hodonínem. „V každém zápase jsme si vypracovali množství šancí, ale proměnili jsme jich mizivé procento. Celkově mám dojem, že právě toto nás stálo postup do play-off," hloubal Brabenec.

Jeho hráčská karéra se zřejmě definitivně uzavřela. Podle informací Deníku Rovnost je reálná varianta, že Kometa v příští sezoně B tým ve stejné podobě nesestaví a druhá liga se přesune do Vyškova. „Pokud B tým nebude, tak samozřejmě pokračovat nebudu. Je to čerstvé, s klukama jsme ještě nestihli to pořádně probrat. Sejdeme se s týmem a vedením a řekneme si. Vůbec teď ale nemám myšlenky na to, co bude dál," líčil útočník, který si v profesionální kariéře zahrál taky ve Švédsku, na Slovensku nebo Itálii.

Za comeback k hokeji je ale Brabenec rád. „Strašně mě baví a hlavně mám hrozně rád, když můžu někam posouvat mladé kluky, že jim můžu něco předat. Bavilo mě to jako dřív, i když tam samozřejmě byly rozdíly oproti předcházející kariéře," dodal Brabenec.