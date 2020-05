„Minulou sezonu začal chytat Karel fantasticky. Dál už si ale po sportovní stránce nemůžeme luxus takových dvou brankářů dovolit. Je jasné, že oba mají na to, aby plnili v extralize roli jedničky. Situaci jsme spolu s Markem dlouho probírali a myslím si, že je to pro něj nejlepší řešení,“ uvedl pro klubový web majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský s tím, že Vejmelkovi bude sekundovat nejlepší gólman Chance ligy Lukáš Klimeš.

Brňané také se začátkem května ohlásili první posily pro nadcházející ročník. Ze švýcarské elitní ligy přivedli rakouského forvarda Petera Schneidera, do Brna míří i lotyšský zadák Ralfs Freibergs ze Zlína. „Od Ralfa si slibujeme pomoc v přesilovkách, Petera jsme sledovali dýl a jsem rád, že u nás podepsal na dva roky. Je to bodový hráč, očekávám od něj důraz do brány. Věřím, že opatření na hranicích brzy opadnou a nejen tito dva, ale i Peter Mueller, se nám brzo vrátí do Brna,“ poznamenal Zábranský.

Změny v Kometě Příchody:

Peter Schneider (Biel, Švýcarsko)

Ralfs Freibergs (Zlín)

Libor Zábranský ml. (Kamloops, WHL)

Odchody:

Ivan Baranka

Marek Čiliak (České Budějovice)

Rudolf Červený (Finsko)

Lukáš Kucsera (Olomouc)

Tomáš Malec



Schneider patří mezi přední rakouské hokejisty, v předminulém ročníku ovládl kanadské bodování tamější soutěže EBEL a v uplynulém ročníku nasbíral ve švýcarském Bielu třiadvacet bodů v osmatřiceti zápasech. „Na Kometu se moc těším. Trénuju doma v Rakousku, kde mám dobré podmínky, všechno funguje. Bude to jako návrat domů,“ zmínil Schneider, jenž v mládežnických letech nastupoval v českých soutěžích, mimo jiné i za Orly Znojmo.

Do Komety se po třech letech v zámoří vrací i obránce Libor Zábranský mladší.

S Brnem se naopak rozloučil kromě již dříve ohlášeného Tomáše Malce také další slovenský zadák Ivan Baranka, Kometu opustil útočník Lukáš Kucsera, jenž se vydal do Olomouce a Rudolf Červený, který má namířeno do Finska. „Požádal nás o uvolnění. Co se týče obrany, počítáme se zabudováním našich mladých hráčů. O místo se kluci budou muset poprat. Bohužel věk nejde zastavit a plánované omlazení mělo vliv na to, že jsme nenabídli novou smlouvu Tomáši Malcovi a dohodou ukončili smlouvu s Ivanem Barankou,“ podotkl boss Komety.



Změnu Brno hlásí i v realizačním týmu. Trenérem brankářů se stal někdejší slovenský reprezentační gólman Pavol Rybár.

