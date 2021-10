Litvínovští dali hned zkraje duelu jasně najevo, jak moc touží opět zažít radost z vítězství, na které dosáhli naposledy 12. září. K vedoucímu gólu jim však pomohla i porce štěstí. Hostující gólman Tomek vyjel za branku za nahozeným pukem, jenže ten k němu vůbec nedoputoval, neboť se odrazil před brankoviště a Havelka z této pozice zkrátka musel skórovat.

V páté minutě byl kousek od zvýšení Pospíšil, jehož pokus rozezvučel brankovou konstrukci. Tým Vervy pak přečkal bez úhony první oslabení v zápase po Kolářově prohřešku. V deváté minutě hosté v obraně hodně zaspali, Kudrna našel Zdráhala a ten zblízka zvýšil.

V úvodu druhého dějství mohl přidat třetí trefu domácích Lukeš, z ideální pozice však nedokázal překonat Tomka, který jeho pokus vytěsnil a udržel tak Brňany ve hře. Vzápětí Roth zasáhl nepříjemně pukem Jurčíka, po němž zbyla na ledě krvavá stopa a zamířil do kabin. Ve 25. minutě se za záda litvínovských obránců dostal Pavlík a po parádním zakončení snížil.

O čtyři minuty později už slavili hráči Komety vyrovnání. Mikyskův pokus usměrnil Mallet do branky bruslí. Dlouhá konzultace sudího s kolegou u videa sice nejprve skončila rozpažením na znamení toho, že gól nebyl uznán, ihned však následovala trenérská výzva hostů a vše bylo k nelibosti domácích jinak - 2:2.

Rozhození Severočeši inkasovali ve 32. minutě potřetí, když se prosadil dorážející Rákos. Litvínov postavila alespoň trochu na nohy následující přesilovka, přestože v ní domácí příliš přesvědčiví nebyli. Ve 39. minutě se ale dočkali vyrovnávací branky. Hübl nejprve nepotrestal obrovskou Mikyskovu chybu při rozehrávce ve vlastním obranném pásmu, ale jen pár sekund nato si kapitán Vervy vše vynahradil.

Ve třetí třetině mohli pohnout stavem Irving a Zaťovič, ale neuspěli. Ve 45. minutě zakončoval bleskový výpad se Strakou Jarůšek, Tomek však předvedl vynikající zákrok. Brňané se vzápětí ubránili v oslabení a jen co byli znovu v pěti, Mueller vystihl Lukešovu rozehrávku a z pozice mezi kruhy prostřelil Godlu. "Jsme samozřejmě zklamaní. Chtěli jsme se odrazit od zápasu v Mladé Boleslavi, což se nám tu první třetinu i dařilo. Měli jsme dvougólový náskok, ale znovu jsme ve druhé třetině nepochopitelně polevili a soupeř to otočil. I když jsme stihli vyrovnat, ve třetí třetině znovu přišla chyba a opět jsme prohráli. Takové věci nás srážejí a je na čase to zastavit. Padli jsme do útlumu a jsme psychicky křehcí. Děláme chyby, nějaká snaha tam je, ale už je vidět, že ta psychika svazuje ruce," litoval litvínovský kouč Vladimír Országh.

Na začátku 52. minuty mohl Mueller přidat pojistku, tento minisouboj ale vyhrál Godla. Po chvilce zakončoval na druhé straně Irving, ani Tomek se však nenechal zahanbit. Litvínov pak měl k dispozici další přesilovku, v níž měl dvě šance Hübl a předchozí chybu mohl odčinit Lukeš, Kometa však držela těsné vedení.

Jihomoravané ho uhájili i v minutu a půl dlouhé power play Severočechů. "Chtěli bychom poděkovat fanouškům, kteří přijeli a parádně nás tady podpořili. Je to pro ně dlouhá cesta a my jsme hrozně rádi, že jsme se jim odměnili třemi body. První třetina byla z naší strany hodně špatná, soupeř nám utekl. Od druhé třetiny jsme začali hrát, dotahovali a jsme hrozně rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce," oddechl si asistent brněnského kouče Jiří Horáček.

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Havelka (L. Stehlík), 9. P. Zdráhal (A. Kudrna), 39. V. Hübl (F. Lukeš, Stříteský) - 25. R. Pavlík (Kučeřík), 29. Mallet (D. Mikyska, Gulaši), 32. Rákos (Bartejs, Magee), 48. Mueller. Rozhodčí: Kika, Sýkora - Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 1:5. Bez využití. Diváci: 2580.

Litvínov: Godla - Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, Zeman, P. Demel, D. Kolář - F. Lukeš, V. Hübl, P. Straka - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - Jarůšek, Gerhát, Pospíšil - Havelka, Jurčík, L. Stehlík. Trenér: Országh.

Brno: M. Tomek - Roth, Bartejs, Holland, Kučeřík, D. Mikyska, Gulaši - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Vincour, Krištof, L. Horký - R. Pavlík, Kollár, Haščák - Magee, Rákos, Mallet - T. Šoustal. Trenér: Kalous.