„Věková mezera mezi mnou a mladšími hráči se pořád natahuje, to je pravda. Na mladých teď je, aby se chopili šance a zachytili extraligové tempo,“ uvedl jeden z nejzkušenějších bardů týmu Zaťovič.

Pronikání mladíků do sestavy nahrává absence zkušených opor i namáhavý program, který brněnští hokejisté absolvují po konci koronavirové přestávky. Tento týden sehrají čtyři duely, v následujících týdnech po třech kláních. „Zátěž je enormní. Kádr doplňujeme o mladé hráče. Máme Standu Svozila a Kubu Brabence, kteří jsou ročník 2003, a taky další mladé hokejisty. Navíc jsme na soupisku dopsali další dvě jména,“ poznamenal asistent brněnského trenéra Kamil Pokorný s tím, že jde o dva kmenové hráče Komety, kteří jsou dlouhodobě na hostování v prvoligovém Přerově.

Jedná se o jedenadvacetiletého útočníka Jana Süsse a o dva roky staršího forvarda Filipa Dvořáka. Ti mají doplnit brněnský tým, který v posledním utkání vyrukoval do utkání pouze se třemi kopletními pětkami.

O pozornost si už dřív říkal třeba centr čtvrtého útoku Vojtěch Střondala, jenž si ale v pondělním klání proti Litvínovu poranil zápěstí a v následných týdnech bude absentovat. „Je ho škoda, proti Třinci se mi jeho formace líbila. V tom zápase se mi ale zamlouvaly výkony všech mladých,“ vyzdvihl Pokorný.

Brňané z úvodních pěti zápasů extraligy vydolovali jen tři body, ovšem při rychlém zápasovém tempu není prostor na chmury. „Zápasy po přestávce byly těžké, ale postupně si zvykáme. Věřím, že když to půjde dál, tak za chvíli se do toho dostaneme,“ pravil Zbořil.

Ten stejně jako Král usiluje o proniknutí do NHL. „Oba vnášejí kvalitu do naší hry. Nechci hodnotit, kdo si na extraligu přivykl líp a kdo hůř,“ doplnil kouč Pokorný, jehož tým čeká další duel v pátek v šest hodin večer doma proti Mladé Boleslavi.

Hráči Komety mladší 25 let

17 let:

Jakub Brabenec

Stanislav Svozil

19 let:

Vojtěch Střondala (20. narozeniny oslaví 17.prosince)

20 let:

Daniel Kowalczyk

Michal Kunc

Karel Plášek

Matěj Svoboda

21 let:

Filip Král

Jan Süss

22 let:

Libor Hájek

23 let:

Filip Dvořák

Luboš Horký (23. narozeniny slaví v sobotu)

Tomáš Šoustal

Jakub Zbořil

24 let:

Filip Pyrochta

Karel Vejmelka