Přesilovky zatím trápí hokejovou Kometu.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

VKLAD SPECIÁLNÍCH TÝMŮ. Souvisí s předchozím bodem, protože brněnská přesilovka v posledních letech stojí a padá právě s Holíkem.

Kometa sice v posledních třech duelech využila aspoň jednu přesilovku, její úspěšnost 14,58 procent je ale stále výrazně podprůměrná. „Není to ono. Musíme si přesilovkami víc pomáhat. Týmu to hrozně pomůže, ať už ubráněné oslabení nebo proměněná přesilovka. To přesně rozhoduje tyhle zápasy, které jsou vyrovnané,“ hlesl po nedělní prohře 3:5 s Vítkovicemi brněnský forvard Cingeľ.

Při oslabeních je Kometa s úspěšností 72,09 procent ubráněných oslabení dokonce druhá nejhorší v soutěži po Liberci.