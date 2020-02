Hráči a trenéři Komety zůstali po utkání s Olomoucí v kabině nakonec skoro hodinu a půl. „Museli jsme si něco říct a všechno si vyjasnit. Teď nás čekají poslední čtyři zápasy v základní části, které potřebujeme zvládnout a také v nich předvést to, o čem jsme se bavili,“ sdělil brněnský zadák Filip Pyrochta.

Ve své kariéře už pár „válečných porad“ zažil, ale nikdy ne tak dlouhou. „Někdy je to potřeba, když něco nefunguje. Musí se to vyřešit, jelikož bychom na to mohli dojet ve vyřazovacích bojích,“ pravil Pyrochta.

Ale ne všichni jsou zastánci dlouhých proslovů. „Protože každý může hovořit, o čem chce, ale když nebudeme na ledě plnit úkoly, které máme, je to úplně zbytečné. Někdy je samozřejmě potřeba si něco vyříkat a ukázat si to. Věřím, že se nám to před play-off vyplatí,“ poznamenal brněnský centr Tomáš Plekanec.

Chybí nám chytrost

Ten se pustil i do rozboru toho, co ve hře Komety hapruje. „Chybí nám chytrost v osobních soubojích, kterých strašně moc prohráváme. Nemyslím si, že hráči nechtějí, spíš jde o tu vyčůranost a herní inteligenci, kdy soupeře zdvojit a sbírat odražené kotouče,“ řekl Plekanec.

Podle něj si musí hráči na ledě víc pomáhat. „Poněvadž když tak nečiníme, jsme všude o krok pozadu. Občas moc přemýšlíme, co máme dělat a kde se pohybovat. Potřebujeme uvolnit hlavy jako individuality,“ pravil sedmatřicetiletý forvard.

Kometa má na optimalizaci výkonnosti už pouze čtyři poslední kola základní části extraligy. „Dnešní souboj s Libercem může být ten, který když Brno zvládne, ukáže si, že na to má. Pokud duel nedopadne, nejistota a napětí v šatně ještě vzroste,“ přemítal hokejový expert Jakub Koreis.

Brňané v této sezoně vyrobili několik průšvihů, ze kterých dokázali vybruslit.

Je to na nás

Teď mají další ideální příležitost napravit si renomé po duelu s Olomoucí, v domácím souboji proti Bílým Tygrům. Ti už s předstihem oslavili trofej pro vítěze základní části. „Určitě nečekáme, že nějak poleví,“ upozornil Pokorný. „Nic nepodcení. Ale třeba to budou mít v hlavách. Jenže je to stejně jen o nás,“ uvedl Pyrochta.

Kometa v tomto ročníku sehrála už sedm z osmi zápasů proti aktuálně pěti prvním celkům a hned šestkrát slavila vítězství. Před Libercem tak má dobré vyhlídky.

Plekanec v této sezoně:

Zápasy: 46

Body: 33

Góly: 13

Asistence: 20

Vítězné góly: 3

Body v přesilovce: 7

Hodnocení +/-: -5

Střely: 99

Trestné minuty: 64

Průměrný čas: 19:54 minut

Celkový čas: 915:28 minut

Hity: 20

Zblokované střely: 24