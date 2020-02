Naposledy zasáhl do hry 22. prosince v zápase proti plzeňským indiánům, ve kterém se zranil. „Měl jsem lehký otřes mozku a poranil jsem si páteř. Právě ta mi dělala problémy s tlakem při vyšší zátěži,“ přibližuje třicetiletý forvard, který si v minulém ročníku vyzkoušel KHL v dresu bratislavského Slovanu a sezonu zakončil ve švédském celku Brynäs IF.

Na šest týdnů tak přepnul do klidového režimu. „Nemohl jsem dělat vůbec nic. Zkoušel jsem to každých pět dní a sice jsem se po pár týdnech cítil o něco líp, ale pořád jsem nemohl do vyšších tepů nebo zvedat činky. Pořádně se to zlepšilo až po příchodu do Komety,“ vysvětluje.

Přestože po pondělním tréninku na ledě DRFG Areny působil svěže, stále pociťuje tréninkové manko. „Musím ještě pořádně potrénovat a postupně se do toho zase dostat. Minulý týden už jsem cvičil, takže se to po fyzické stránce neustále zlepšuje. Jinak se ale cítím pořád dost unavený,“ říká odchovanec Českých Budějovic se zkušenostmi z národního týmu.

Po reprezentační přestávce trénoval ve formaci po boku zkušených matadorů Martina Erata a Tomáše Plekance. „Hrát s takovými borci je radost. Doufám, že jsem jim to moc nekazil,“ usmívá se zkušený útočník, který má v Kometě platnou smlouvu na nadcházející tři sezony.

Do Hradce Králové, kde před odchodem do zahraničí strávil pět let, se přitom v létě vracel jako velká posila. Ve třiceti zápasech ale zaznamenal jen šestnáct bodů za pět gólů a jedenáct asistencí a vedení Mountfieldu přistoupilo k výměně. Opačným směrem zamířil Jakub Orsava, který do Brna přišel loni z Mladé Boleslavi a v dresu Komety stihl odehrát šestašedesát zápasů s bilancí devatenáct branek a třináct asistencí. „Věděl jsem od agentů, jaké kluby o mě mají zájem a jsem strašně rád, že to vyšlo na Kometu. Dopadlo to pro mě nejlíp jak mohlo,“ libuje si Červený.

Jeho odchod však po slovech prezidenta klubu Miroslava Schöna nabyl pachuť hořkosti. Hradecký boss uvedl, že Červený nenaplnil očekávání a neprojevil sebereflexi. „Nechci o tom víc spekulovat, už je to za mnou. Komunikovali jsme spolu normálně a to vyjádření mě překvapilo,“ nezastírá rychlonohý forvard.

Teď už se soustředí na novou misi v kádru dvojnásobného extraligového mistra z posledních tří let. A těší se, až vyjede poprvé na led před domácími fanoušky. „V dresu soupeře se mi v Brně hrálo dost těžko. Fanoušci vždycky vytvořili výbornou kulisu a hnali Kometu za vítězstvím. Jsem rád, že jsem teď na správné straně,“ culí se nejnovější brněnský posila.