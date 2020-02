Boj o setrvání v hokejové extralize vyměnil za šanci porvat se o Masarykův pohár. Zatímco bývalý klub Šimona Stránského Vítkovice se nachází na třetím místě od konce s pětibodovým náskokem na poslední čtrnácté Pardubice, v novém brněnském angažmá vyhlíží play-off.

HC Kometa Brno - Šimon Stránský | Foto: Deník / Attila Racek

Na jih Moravy dorazil společně se zadákem Danielem Krenželokem, opačný směr nabral Jan Hruška. Stránský doposud navlékl dres Komety v pěti případech a na nové adrese je spokojený. „Ale co se týče mých výkonů, tak to ještě není úplně ono. Stále se trochu hledám a zvykám si na život v Kometě. Nicméně každým duelem to bude jen a jen lepší. Pevně věřím, že se do toho brzo dostanu,“ pravil dvaadvacetiletý forvard.