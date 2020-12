Kometa zaspala v předbrankovém prostoru a v Hradci utrpěla vysokou prohru

Po dvou optimistických zápasech nastalo rozčarování. Hokejisté brněnské Komety na ledě Hradce Králové v úterní extraligové partii nestíhali a prohráli jednoznačně 2:6. „Věděli jsme, že je Hradec dobrý soupeř a že to umí v předbrankovém prostoru. Byli jsme na to připraveni, ale neplnili jsme, co jsme měli dělat. Zápasy jdou rychle po sobě, takže se musíme hecovat, což jsme taky udělali, ale nepovedlo se,“ kál se brněnský obránce Filip Pyrochta.

Extraliga, hokej, Hradec Králové, Kometa Brno | Foto: Deník / Michal Fanta

Hosté se opět od soupeře nechali přestřílet výrazně 24:45. Na rozdíl od nedělního zápasu s Libercem se ovšem tentokrát markantní rozdíl ve střelbě projevil i v konečném skóre. „Místo toho, aby nás výhra nad silným Libercem nakopla, tak přijedeme do Hradce a předvádíme zbytečné chyby,“ durdil se Pyrochta, jemuž se v nevydařeném klání alespoň povedlo na třináctý pokus připsat úvodní bod sezony za asistenci na prvním gólu Komety, o nějž se postaral Peter Mueller. Kometa nahání covidové manko a kulhá ve střelbě, potěšují nadějní beci i kanonýr Přečíst článek › Hradečtí se utrhli ze řetězu až na konci druhé třetiny a především ve třetí části. Dvěma trefami přispěl k porážce brněnského celku nejproduktivnější hráč domácích Radek Smoleňák. „Oddechl jsem si, že jsme dokázali konečně vyhrát a dát pár gólů. I když jsme v posledních dnech prohrávali, tak si myslím, že výkony nebyly vůbec špatné, věřil jsem, že je otázka času, kdy šance začneme proměňovat. Spadl mi kámen ze srdce,“ prohlásil stěžejní hradecký forvard. Kometa zůstává v tabulce nejvyšší soutěže na deváté pozici o dva body za Vítkovicemi. Další duel sehraje v pátek na domácím ledě proti jedenácté Olomouci, na níž má tříbodový náskok. Hradec Králové - Kometa Brno 6:2

Třetiny: 1:0, 2:1, 3:1. Branky a nahrávky: 14. Zámorský (Lev), 35. Perret (F. Pavlík), 39. Jergl (Cingel, Smoleňák), 41. Smoleňák (Jank), 53. Smoleňák (Šalda, Cingel), 60. Čáp (Cingel) – 36. Mueller (J. Zbořil, Pyrochta), 60. Schneider (Gulaši, Klepiš). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Bryška, Frodl. Střely na branku: 45:24.

Kometa Brno: Klimeš – Pyrochta (A), Zbořil, Hájek, Freibergs, Němec (A), Gulaši, Král – Mueller, Holík, Zaťovič (C) – Schneider, Klepiš, Horký – Vincour, Dvořák, DeFazio – T. Svoboda, Kunc, Plášek ml.