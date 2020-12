Domácí Severočeši po sérii tří výher dvakrát po sobě neuspěli. Stejní soupeři se utkají den nato ve 28. kole opět od půl šesté v Litvínově. „Při pohledu na tabulku je jasné, že každý získaný bod je dobrý,“ prohlásil trenér Vervy Vladimír Országh.

Kometa míří ke dvěma zápasům do Litvínova s dobrým pocitem, že ušetří jednu dlouhou cestu. Z hostování v Olomouci se vrátili Jakub Valský a Silvester Kusko. „Už jsme je zapracovali do sestavy, celý týden jsme poctivě trénovali a věřím, že se nám podařilo dohnat předchozí výpadky. Každopádně chceme na severu Čech uhrát před svátky co nejvíc bodů,“ přál si asistent brněnského kouče Jan Zachrla.

Brnu stále chybí dlouhodobě zranění Vojtěch Střondala a Daniel Rákos.

Hokejisté Karlových Varů se v pondělní předehrávce 28. kola v Třinci pokusí zastavit sérii tří porážek. Lídr extraligy touží naopak odčinit páteční zápas, v němž poprvé v sezoně nebodoval. Oceláři přišli o sérii dvaceti zápasů, v nichž od začátku sezony bodovali, když nečekaně padli v domácím duelu s Olomoucí 0:1.