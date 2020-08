„Oživil naši hru. Jeho jednoznačnou předností jsou zkušenosti a taky je výborný na puku. Navíc si v tomto období lehne do rány. Podal velice slušný výkon,“ liboval si asistent brněnského trenéra Kamil Pokorný.

V Klepišovi získali Brňané typologicky jiného útočníka, než jakým je Plekanec. „Kuba je vyloženě ofenzivní hráč, kdežto Tomáš komplexní do obrany i útoku. Plekyho úplně nahradit nejde. Stačí se podívat na jeho životopis. Takových hráčů moc český hokej nevychoval, “ uvedl televizní expert a bývalý hráč Komety Jakub Koreis.

Klepiš i v pokročilém hokejovém věku stále sbírá slušnou porci bodů. Jeho devízou jsou především přesné přihrávky. V minulém ročníku v dresu Mladé Boleslavi nakupil třicet bodů za sedm branek a třiadvacet asistencí. „Nepatří do starého železa, pořád umí být dostatečně produktivní. Libor Zábranský (majitel Komety – pozn.red.) rád přivádí zkušené útočníky, kteří dokáží pravidelně bodovat, navíc potřeboval centra, takže Kuba se hodil,“ poznamenal Koreis.

Mezi Klepišova slabší místa patří menší podpora defenzivy, na to jsou v Brně jiní. „Hrál jsem s ním. Má to těžké, protože nastupuje do týmu, kterému se teď nedaří, ale určitě nám pomůže,“ nepochyboval centr prvního brněnského útoku Petr Holík.

V Kometě se rozkoukává i Klepišův jmenovec Jakub Valský, jenž má ovšem pouze dva týdny na to zaujmout vedení klubu a vybojovat si angažmá v Brně. „Líbil se mi silově u mantinelu i na hokejce, “ chválil Valského premiéru v Kometě proti Hradci Králové Pokorný.

Jedenatřicetiletý forvard Valský má za sebou nevydařenou sezonu na hostování v Kladně, při níž nasbíral v pětadvaceti zápasech šest bodů. „Chce dokázat, že na extraligu pořád má, i když ukázat se za dva týdny je dost těžké. Jde o příliš krátkou dobu, ale šance u něj existuje,“ uvedl Koreis.

Trpělivost došla vedení klubu s útočníkem Tomášem Šoustalem, jenž se na jaře vrátil po letech v zámoří do České republiky, v Kometě odehrál pět zápasu v poháru, ale poté zamířil na hostování do Třebíče.

Hokejisté Komety měli po vypadnutí z letního poháru odehrát dnes duel s tradičním předsezonním soupeřem Slovanem Bratislava, jenže kvůli nakáze koronavirem u jednoho hráče slovenského klubu se přípravný duel neuskuteční. Další utkání sehraje Kometa příští čtvrtek ve Zlíně.