„Chci vyzdvihnout celý mančaft, který zápas od začátku do konce odmakal naplno, i když jsme tam měli nějaké výpadky,“ ocenil asistent brněnského trenéra Jiří Horáček.

Výhru Komety opět dirigovalo elitní komando, které se postaralo o všechny branky. Tentokrát z něj nejvíc vyčníval Petr Holík, jenž skóre zápasu ve čtvrté minutě otevřel a následně asistoval i u dalších dvou branek. „Každé vítězství je důležité. Doufám, že nás tato výhra nad silným soupeřem znovu nakopne. Necítil jsem se nějak extra oproti jiným utkáním, ale tentokrát to tam padlo,“ poznamenal s dvanácti body druhý nejproduktivnější brněnský hráč.



Tím nejpotentnějším je rakouský kanonýr Peter Schneider, jenž proti Liberci vsítil už desátý gól sezony a celkem nasbíral ve třinácti zápasech stejný počet bodů. „Jsme šťastní, že mu to tak lepí, proto si ho taky Libor Zábranský vybral do týmu,“ zmínil Horáček.



Hrdinou zápasu byl rovněž brankář Karel Vejmelka, jenž tentokrát dostal přednost před zatím statisticky daleko úspěšnějším Lukášem Klimešem, a kryl dvaačtyřicet střel Liberce. „Vychytal nám to. Bez něj jsme mohli v půlce zápasu prohrávat a těžko bychom to obraceli,“ poznamenal Holík.

Hosté po utkání litovali zahozených šancí, dvakrát se jim sice povedlo srovnat skóre, ale na gól Martina Zaťoviče ve 49. minutě odpověď nenašli. „Šlo o kvalitní utkání, ale nehodnotí se mi lehce. Už poněkolikáté v sezoně jsme soupeře přestříleli, ovšem scházela nám produktivita. Soupeř udeřil z jedné akce,“ litoval trenér Liberce Patrik Augusta.

Kometa zakončila první čtvrtinu sezony se ziskem sedmnácti bodů ve třinácti zápasech, přičemž ji patří v neúplné tabulce devátá pozice. Poslední výhry nad Plzní a Libercem jsou pro tým povzbuzení do dalších bojů. „Bylo to pro nás a stále je náročné. Padli jsme do extraligy po restartu rovnýma nohama, předtím jsme dlouho netrénovali a postupně se do toho dostáváme. Každý výkon nevypadá ideálně, ale jsme rádi za každé vybojované body. Snažíme se tréninkové manko dohnat,“ doplnil Horáček.



Brňany čeká další náročný týden se třemi zápasy, první z nich sehrají v úterý na ledě Hradce Králové.

Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:2

Třetiny: 2:0, 0:0, 1:0. Branky a nahrávky: 4. Holík (Mueller, Zaťovič), 12. Schneider (Holík, Zbořil), 49. Zaťovič ( Holík, Zbořil) – 5. Gríger (Knot, Rachůnek), 15. Birner (Šmíd)

Rozhodčí: Hradil, Veselý – Rampír, Špringl

Vyloučení: 4:3.

Vyšší tresty: 0:0.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 19:44

Kometa Brno: Vejmelka – Zbořil, Král, Bartejs, Pyrochta (A), Gulaši, Svozil, Hájek – Zaťovič (C), Holík, Mueller – Horký, Klepiš, Schneider – DeFazio, Kunc, Vincour – M. Svoboda, Brabenec, Plášek ml..

Liberec: Kváča – Šmíd (A), Hanousek, Rosandić, Knot, Derner, Havlín – Birner (A), Bulíř, Lenc – Rachůnek, Filippi, Gríger – Vlach, Jelínek (C), A. Musil – Šír, Najman, Zachar – Hrabík.