Jak se zrodil jeho přesun? „Jako každý rok, co jsem byl v zámoří, jsem se vrátil do Brna, abych si odpočinul a připravil se na následující ročník. Letos to už jsou tři roky, co jsem odešel a myslím, že nastal čas přeskočit z juniorského hokeje do dospělého,“ líčí zatím brněnský zadák.

Momentálně se sice nachází na soupisce Komety, ale to se ještě může změnit. „Může si mě vytáhnout nějaký tým na draftu nebo pozvat na kemp jako volného hráče. Co se týče České republiky, tak pro mě nikdy nebyla jiná varianta než hrát za Brno. Mám to tu rád, přece jen jsem kovaný Brňák a odchovanec,“ podotýká Zábranský mladší.

NA DRAFT NEMYSLÍM

Na letošní draft se přitom neupíná. „Jestli se o mě zajímají nějaké kluby? Tyhle věci řeší spíš můj agent. Povedlo se mi juniorské mistrovství světa, takže asi nějaká šance vždycky je. Ale po mém prvním draftovém roce jsem na to přestal myslet a začal to brát tak, že když to přijde, půjde o milé překvapení,“ praví obránce s držením hole vpravo.

Teď má navíc v hlavě jiné věci. „Především maturitu,“ usmívá se Zábranský, který měl maturovat už minulý rok. „Jenže jsem byl až do června v Americe, takže se to nedalo stihnout. Letos už se jí nevyhnu. Trochu jsem doufal, že se to nakonec kvůli pandemii koronaviru udělá z toho průměru, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. A maturita se musí udělat. Člověk nikdy neví, jak dlouhou kariéru bude mít,“ dodává s tím, že v budoucnu plánuje i studium na vysoké škole.

PROSADIT SE V KOMETĚ? VÝZVA

Po maturitě jej čeká další životní výzva. Prosadit se v Kometě. „Vnímám to jako velkou výzvu. Konkurence v Brně je obrovská. Taky proto je Kometa na špičce českého hokeje. Čeká nás dlouhá příprava, ve které se musím ukázat v nejlepším světle a zabojovat o místo v sestavě,“ plánuje syn majitele a hlavního kouče Komety.

Právě kvůli rodinným vazbám na něj mohou mít někteří fanoušci přísnější měřítko. „S tím počítám, i když doufám, že tyhle přirovnávaní jsou už za námi. Samozřejmě si člověk občas něco vyslechne nebo přečte, ale takové to už v České republice je. Naučil jsem se to nevnímat,“ má jasno Zábranský mladší.

Protekci rozhodně nepotřebuje . Zábranský prokazuje svůj potenciál i schopnosti. Stačí vzpomenout poslední juniorský šampionát, kde vedl českou reprezentaci s kapitánským céčkem na hrudi a v pěti duelech vstřelil čtyři branky.

Navíc má za sebou tři roky v zámoří. „A ty mi daly strašně moc. Naučil jsem se výborně anglicky, vyspěl jsem a naučil se zámořský hokej, který je úplně jiný. Tvrdý až zákeřný. Na pár bitek taky došlo. Tyhle zkušenosti beru jenom pozitivně,“ poznamenává.

Nyní ale bude muset zase přivyknout evropskému hokeji. „Oproti zámořskému je to fakt rozdíl. Dohrává se každý souboj. První rok v zámoří byl hodně těžký, ale když se v tom pak člověk najde, že může hrát za hranou a nepíská se každá hloupost, tak vlastně zjistí, že to je dobré,“ zmiňuje Zábranský.

A přidává názornou ukázku toho, co má na mysli. „Na juniorském šampionátu v Ostravě jsem dostal desetiminutový trest za hit. Ale když jsem se potom bavil s lidmi z týmu Kanady, tak mi řekli, že od nich bych za to dostal pochvalu,“ vykládá s úsměvem Zábranský mladší.