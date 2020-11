Na šestý pokus to vyšlo. Hokejisté brněnské Komety vyzbrojeni třemi staronovými tvářemi přemohli Mladou Boleslav 3:2 a připsali si první tříbodovou výhru v této extraligové sezoně. Kometa nasadila všechny své nejnovější akvizice: útočníky na střídavé starty Tomáše Svobodu s Adamem Gajarským a hlavně hvězdného zadáka Libora Hájka.

Libor Hájek nastoupil za Kometu po pěti letech. | Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda

Obránce New Yorku Rangers zažil povedený návrat na brněnský led, odkud vylétl do světa. Dvakrát rozjel gólovou akci a dvěma asistencemi notně přispěl k úlevné výhře svého mateřského klubu. „Snažil jsem se pomoct, co nejvíc to šlo. Každou třetinu jsem se cítil lépe a lépe a asistence jsou plusem,“ uvedl dvaadvacetiletý zadák.