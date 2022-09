Jaké vám tato spolupráce otevírá možnosti? Hlavně nám jde o to, aby náš rozpočet byl v této těžké době stabilní a abychom měli dlouhodobé partnerství, jak se to dělo v minulosti. Spousta partnerů je u nás deset let a takovou delší spolupráci chceme i s novým partnerem. Je skvělé, že se povedlo doplnit uvolněný post generálního partnera. Jsem šťastný i za ostatní partnery, že se jim daří a že nedocházelo k ponižování plnění ani v těžkých dobách. Jsem hrozně hrdý, že partneři Kometě věří a že se nám ještě daří podepisovat nové.

Měli jste tedy v rozpočtu nějakou rezervu, kterou zaplnil nový partner?

Nesmíme zapomínat na podporu od města a naše úžasné fanoušky. Největší ztrátou pro nás bylo, že lidi nemohli chodit na stadiony. Tam jsme měli obrovské ztráty. Fanoušci jsou našim úžasným partnerem. Máme vyprodané permanentky na novou sezonu.

Museli jste dorovnávat nějakou ztrátu?

Ne, dařilo se to vždy vyřešit. Není to tak, že bychom neměli vyrovnané hospodaření. Covid tady byl nějakou dobu, snad už můžu říct, že jsme ho definitivně ustáli bez ztráty kytičky. Teď je další problém, co se děje na Ukrajině a s energiemi. Dopady teprve budou, hlavně na energeticky nejvíc náročné budovy. Bohužel hokejové haly mezi ně patří a to bude pro kluby problém.

S jakým rozpočtem vstoupí Kometa do nové sezony?

Nechci se o tom zmiňovat. To teď není nejdůležitější. Důležité je, že máme vyrovnané hospodaření a co bude dál. Největší strašák jsou energie.

Vrátí se Kometa v následujícím ročníku na místa, na kterých byla ještě před třemi roky?

My ani jiné cíle mít nemůžeme, ale skončila éra Leoše Čermáka nebo Martina Erata. Není jednoduché obměnit kádr. Vidíte nicméně, jak se podařilo posílit mančaft, máme v podstatě reprezentační obranu, kluci si musí trochu sednout. Začínáme pracovat na jiném systému hru. Nemůžeme mít jiné cíle, než útok na titul. Náš fanoušek a partneři si zaslouží, abychom hráli ve vyšších patrech, než jsme byli v posledních letech v době přerodu. Snažíme se domlouvat na víceletých smlouvách, abychom vytvořili jádro kolem Martina Zaťoviče.

Otevírají se vám teď i díky novému partnerovi možnosti přivést nějakou další posilu?

Samozřejmě si vždy necháváme rezervu, abychom mohli posílit. Záleží, kdo bude volný na trhu, nerad bych někoho podepisoval zbrkle jen do konce sezony, není to koncepční.

Hodláte ještě někoho přivést?

Diváme se nejenom já, ale taky pan Medlík (Jaroslav Medlík - vedoucího sportovního úseku - pozn. red.), pan Zubíček (Pavel Zubíček - sportovní manažer - pozn.red.), na obsazení všech postů, ať už jde o brankáře, obránce nebo útočníka.

Co ale pozice gólmana, kteří v přípravě nezáří? Třeba minulý týden Kometa dostala sedm gólů od Vítkovic..

Zrovna tehdy jsem byl s dcerou u moře. Trenéři mi měli po návratu co vysvětlovat. My si nic takového nemůžeme dovolit. Kometa je velkoklub. Někdy se to sice stává, třeba my jsme loni porazili v přípravě Třinec doma 7:0. Každý tým je v jiné fázi přípravy. Nicméně máme respekt k fanouškům a partnerům. Mně se to nelíbilo a trenérům jsem řekl svoje.

Přivedete tedy k Mateji Tomkovi a Marku Čiliakovi ještě jednoho brankáře?

Musíme uvažovat pragmaticky. Nemáme trojku, Miša Schnattinger, kterému jsme chtěli dát příležitost a chytal výborně, šel asi kvůli agentovi do kanadské juniorky. Vím, jak to tam mají brankáři těžké, přes místní se cizinci těžce prosazují. Nemyslím si, že to bylo šťastné rozhodnutí. Potřebujeme mít dalšího gólmana, když se zraní Mára nebo Matej. Máme sice Pavla Jekela v Třebíči, ale nechci Kamilu Pokornému (trenér Třebíče - pozn.red.) narušovat tým. Útok i obranu dokážeme v případě absencí vyřešit, ale brankářský post je velmi citlivý. Budeme jednat a věřím, že to vyřešíme hodně rychle.

Jak se vám jeví Matej Tomek, kterému se daří v reprezentaci, ale v klubu to tak přesvědčivé není?

Mám stejný názor jako Kari Jalonen, který říká, že gólmanům nerozumíme, je to samostatný svět. Nedokážu to tedy úplně posoudit. Když jsem v Tampere mluvil s Jánkem Lašákem (trenér brankářů slovenské reprezentace - pozn. red.), Mateje si nemohl vynachválit. Je pravda, že zápas ve Vítkovicích mu nevyšel.

Zajímavým jménem v sestavě je taky Eduard Šalé, talent, jaký Kometa neměla snad od dob Martina Nečase..

Kdo viděl čtvrteční utkání (Kometa porazila v přípravě Zvolen 5:3 - pozn.red.), tak ví, že hraje na postu Petera Muellera. Jsem s klukama domluvený, že tak jak jsme pomohli Martinu Nečasovi, chceme tímto způsobem pracovat i s Edou. Že je někdo mladý, ještě neznamená, že bude hrát, ale Eda na to má i výkonnostně. Připomíná mi Martina Nečase v jeho začátcích, stejně jako on je hubený a musí nabrat svaly.