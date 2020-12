Úleva pro Kometu. V Olomouci ukončila střelecké trápení i sérii proher

Po Olomouci to začalo, s Olomoucí to končí. Hokejisté brněnské Komety utnuli čtyřzápasovou sérii porážek, když v úterý večer vyhráli na ledě hanáckého soupeře 4:1 a vyhoupli se na devátou příčku extraligové tabulky. Brňané slaví první tříbodový zisk právě od zápasus Olomoucí, kterou jedenáct dní předtím přehráli doma jednoznačně 5:1. Od té doby až do úterý Jihomoravané nezískali ve čtyřech zápasech ani bod a vstřelili jen tři góly.

Mora (v červeném) podlehla Kometě 1:4. | Foto: Alena Zapletalová

„Jsme šťastní za výhru. Šlo o odpracovaný výkon celého týmu. Odnášíme si samá pozitiva a musíme teď dál dobře potrénovat, abychom v takovém výkonu pokračovali v dalších zápasech,“ prohlásil asistent trenéra Komety Jiří Horáček. Brňané tentokrát prokázali tolik potřebnou efektivitu v útoku. I když na střely vyhrála Olomouc 40:22, góly dávali hlavně hosté. Po dlouhé době se navíc Kometa prosadila i v přesilové hře. Tu proměnil zkraje druhé třetiny americký kanonýr Peter Mueller, jenž dorazil do brány puk po střele zadáka Filipa Krále a dostal Brno do vedení 2:1. „Gól z početní převahy už jsme potřebovali dát. Jsme rádi, že se zadařilo,“ pravil Král, jenž v Brně s největší pravděpodobností zůstane i po restartu zámořských soutěží. Jedenadvacetiletý obránce v úterý naplno prokázal svůj um, když ve 45. minutě navýšil ve vlastním oslabení vedení Komety už na 3:1. V závěru dal konečnou podobu výsledku rakouský střelec Peter Schneider, jenž se prosadil po čtyřzápasovém půstu.

Lví podíl na výhře Komety měl i brankář Lukáš Klimeš, který dostal mezi třemi tyčemi přednost před Karlem Vejmelkou poprvé po pěti zápasech. Nový kouč Zbrojovky Dostálek: Visí nade mnou meč, který mi může setnout hlavu Přečíst článek › Za šanci se Klimeš odvděčil devětatřiceti úspěšnými zákroky. V posledních zápasech nechytal, přestože se může pochlubit lepšími statistikami než jeho brankářský kolega. „O nasazení gólmanů rozhoduje trenér brankářů. Lukáš zachytal výborně,“ uznal Horáček.

Kometu nyní čeká díky reprezentační pauze pětidenní zápasový oddech. K dalšímu duelu nastoupí v pondělí na ledě Litvínova, s nímž se střetne také o den později.

K týmu se ve čtvrtek znovu připojí Jakub Valský se Silvesterem Kuskem, kteří měsíc hostovali v Olomouci a ještě včera nastoupili proti svému kmenovému klubu. Valský ve třinácti zápasech zaznamenal šest bodů, Kusko dva. Olomouc - Kometa Brno 1:4

Třetiny: 1:1, 0:1, 0:2.

Branky a nahrávky: 20. Škůrek (Bambula, Švrček) – 18. Horký (Vincour, Freibergs), 22. Mueller (Král), 45. Král (Kunc), 58. Schneider.

Rozhodčí: Hejduk, Úlehla – Kajínek, Malý.

Vyloučení: 4:6

Vyšší tresty: 1:0

Využití: 0:1

V oslabení: 0:1

Střely na branku: 40:22

Kometa Brno: Klimeš – Král, Pyrochta (A), Barinka, Němec (A), Gulaši, Freibergs – Plášek, Holík, Mueller – Zaťovič (C), Klepiš, Schneider – Horký, Brabenec, Vincour – Kunc, Dvořák, Šoustal.