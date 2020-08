Skoro 144 minut trvala střelecká kletba hokejistů brněnské Komety v nové sezoně. O její odčarování se ve třetím utkání Generali Česká Cupu postarala v domácím souboji s Olomoucí nová akvizice brněnského celku Peter Schneider. Ve čtyřiadvacáté minutě zblízka překonal brankáře hostí Branislava Konráda a odšpuntoval brněnské inferno na ledě. Kometě v domácím prostředí hrubě nesedla první část, po níž prohrávala 0:3, ale právě po Schneiderově gólu obživla. Ve druhé části soupeře jasně přehrávala a vstřelila kontaktní branku, o níž se opět postaral Rakušan. Jenže ve třetí části z nastaveného tempa Brňané slevili a nakonec prohráli i třetí zápas přípravného turnaje, tentokrát 2:4

Hokejisté Komety sehráli třetí zápas Generali Česká Cupu proti Olomouci. Foto: HC Kometa Brno/Ivo Dostál | Foto: HC Kometa Brno/Ivo Dostál

„Mé dva góly nic neznamenají, protože nepřinesly výhru, a to je to nejdůležitější, o co usilujeme,“ prohlásil Schneider.