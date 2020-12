Schneider se prosadil pošesté v řadě a dohromady v sezoně nasázel v patnácti zápasech už čtrnáct branek . V tabulce extraligových střelců tak vyrovnal vedoucího Matěje Stránského z Třince. „Dostal jsem vynikající přihrávky od spoluhráčů, takové příležitosti se musí proměňovat. Potom už to byly celkem jednoduché góly,“ podotkl devětadvacetiletý rakouský snajpr.

Schneider nejprve ve čtvrté minutě otevřel skóre a znovu si vzal slovo ve třetí třetině, kdy se s Muellerem postarali o definitivní zpacifikování Olomouce. Hanáci přes nevyvedený úvod srovnali hru, zkraje třetí části vstřelili kontaktní branku a nebyli daleko od vyrovnaní. „Musíme udržet systém šedesát minut. Zápas mohl dopadnout jinak, ale podržel nás Karel,“ ocenil Schneider další kvalitní výkon brankáře Karla Vejmelky, jenž si připsal pětatřicet úspěšných zásahů.

Hattrick Schneider zkompletoval v 52. minutě, ovšem kvůli současné situaci si nemohl vychutnat ovace fanoušků v aréně a čepice na ledě. „Bylo by to samozřejmě fantastické, škoda, že lidi nemůžou na stadiony. Na nás teď nicméně je, abychom si sebevědomí z tohoto zápasu přenesli i do dalších duelů,“ burcoval rakouský reprezentant.

Kometa se díky výhře posunula na osmou pozici tabulky o bod před Vítkovice, Olomouc v sestavě také s kmenovými hráči Komety Jakubem Valským a Silvesterem Kuskem se propadla na dvanáctou příčku s náskokem třech bodů na poslední České Budějovice. „I když jsme měli špatný začátek, potom jsme srovnali hru. Ve třetí třetině jsme ale chybovali a Kometa nás potrestala. Trochu krutý výsledek,“ uvedl trenér Hanáků Jan Tomajko.

Kometu po povzbuzující výhře čeká poprvé sezoně atraktivní klasika proti pražské Spartě. Duel startuje v O2 aréně v neděli dvacet minut po čtvrté odpoledne.

Kometa Brno - Olomouc 5:1

Třetiny: 2:0, 0:0, 3:1. Branky a nahrávky: 4. Schneider (Klepiš, Gulaši), 7. Mueller (P. Holík), 47. Mueller (Zaťovič), 49. Schneider (Plášek), 52. Schneider (Mueller, P. Holík) – 42. Olesz (Valský). Rozhodčí: Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda.

Vyloučení: 2:3.

Využití: 0:0.

V oslabení: 1:0.

Střely na branku: 35:36

Kometa Brno: Vejmelka – Zbořil, Pyrochta, Freibergs, Němec, Gulaši, Král – Zaťovič, Holík, Mueller – Horký, Klepiš, Schneider – T.Svoboda, Süss, Vincour – Plášek, Malý, Kunc – M. Svoboda.

Olomouc: Konrád – Švrček, Valenta, Vyrůbalík, Dujsík, Ondrušek, Rutar – Burian, Knotek, Bambula – Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Gřeš, Kusko, Tomeček.