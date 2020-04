Takhle si návrat do extraligy nepředstavovala. Hokejová Kometa v úvodním zápase sezony 2009/2010 doma těsně padla s Plzní 1:2, což nebyl úplně špatný výsledek. Jenže na první bod brněnský celek čekal do sedmého kola, kdy prohrál po nájezdech ve Vítkovicích.

Pak ale následovaly další čtyři nezdary. Z úvodních jedenácti duelů Kometa vytěžila jen bod a topila se u dna tabulky. Situace byla kritická. Došlo i na výměnu trenéra, Vladimíra Kýhose nahradil po čtvrtém kole Pavel Pazourek.

Deník Rovnost nyní přináší v seriálu Památné zápasy Komety po návratu do extraligy první výhru.

Ta se zrodila ve dvanáctém kole, o to sladší ale byla. Na brněnský led dorazili Bílí Tygři z Liberce v čele ofenzivy s hvězdným Petrem Nedvědem. „Tento zápas byl úplně jiný než předchozí. Zejména proto, že se nám povedl začátek a dali jsme dva góly, což nás uklidnilo,“ vzpomínal forvard Komety Ivan Huml.

Tento útočník přišel do Brna na hostování z Českých Budějovic a duel proti Liberci byl jeho druhý v dresu Komety. „Byl jsem rád, že jsem se tehdy dostal do Komety, něco takového jsem potřeboval. V Budějovicích se mi nedařilo a neměl jsem tolik herního prostoru,“ popsal Huml okolnosti jeho náhlého přesunu.

Proti Liberci měla Kometa raketový nástup, který umocnila dvoubrankovým vedením. A přesně tohle hráči tehdy potřebovali. Najednou měli klid na hokejkách, opadla z nich nervozita a užívali si hokej.

A odnesl to zrovna Liberec. „Hlavní rozdíl oproti předchozím utkáním byl v obraně, hráli jsme zodpovědně. Pomáhali jsme gólmanovi Jirkovi Trvajovi, který tenkrát podal excelentní výkon. I v ofenzivní činnosti to bylo dobré, šli jsme tvrdě do brány, potrestali jsme většinu chyb. Zasloužili jsme si vyhrát,“ pravil Huml, který si v zápase připsal dvě asistence.

Ve druhé části rozjetý brněnský celek nastřílel další tři góly a vedl už 5:0. Fanoušci v Rondu byli u vytržení. Takovou dávku gólových emocí potřebovali.

V závěrečném dějství pak přidaly oba celky po dvou brankách, čímž se stanovil konečný výsledek 7:2. „Bylo vidět, že nám spadl obrovský kámen ze srdce. První výhru jsme měli za sebou, přesto jsme si uvědomovali, že nás čekalo ještě spousta práce,“ zmínil Huml, který v té sezoně do konce základní části nasbíral jedenadvacet bodů ve dvaačtyřiceti duelech, a stal se tak klíčovou postavou pro Brno.

Kometu do dalších fází ročníku povzbudila výhra proti Liberci, přesto záchrana byla pořád hodně daleko.

Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 7:2

Třetiny: 2:0, 3:0, 2:2

Branky a nahrávky: 7. Procházka (Brabenec, Svoboda), 18. Šindel (Huml), 23. Vondráček (Houdek, Zubíček), 24. Svoboda (Procházka, Brabenec), 27. Dlouhý (Vondráček), 44. Ludvík (Šindel, Huml), 49. Brabenec (Procházka) – 50. Nedvěd (Hlaváč, Jareš), 53. Hunkes (Nedorost).

Rozhodčí: Minář, Hribík – Hlavatý, Tošenovjan.

Diváci: 7120.

Vyloučení: 8:6.

Využití: 3:2.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 26:49.

Kometa: Trvaj – Houdek, Zubíček, Richter, Bičánek, Novák, Ovčačík – Erat, Dopita, Vorel – Dlouhý, Pucher, Vondráček – Svoboda, Brabenec, Procházka – Šindel, Huml, Ludvík.

Liberec: Leinonen (od 27. Stejskal) – Čakajík, Rýgl, Derner, Hunkes, Jareš, Moravec, Pavlů – Vantuch, Hlaváč, Nedvěd – Klimenta, Víšek, Kašpařík – Bartovič, Špaček, Nedorost – Blatný, Dušek, Ondřej – Bárta.