Pardubice, které si s předstihem zajistili zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části, Kometu v duelu 49. kola nepřehrávali. Naopak Brňané vstoupili do utkání velmi aktivně a lídra do šancí nepouštěli. „Hosté měli hodně dobrý nástup do utkání, nám naopak vázla rozehrávka,“ ohlédl se za začátkem zápasu pardubický útočník Jan Mandát.

Právě sedmadvacetiletý útočník, který se v lednu vrátil do české nejvyšší soutěže po dvouletém trestu za doping, utnul aktivitu Komety a otevřel ve dvanácté minutě skóre utkání. „Čekal jsem na to dva roky, hrozně mi to chybělo. Jsem rád, že mi to tam v osmém duelu od mého návratu konečně padlo. Když diváci skandovali moje jméno, měl jsem husinu na zádech,“ přiznal autor první trefy.

Chameleon. Krištof oblékl dres na podporu ruské armády, v Brně fandil Ukrajině

Do druhé třetiny nastoupili hráči Komety podobně jako do té úvodní, aktivně bruslili a tlačili se do zakončení. Vyrovnání se však ani ve druhé dvacetiminutovce nedočkali, navíc přišli o zraněného beka Tomáš Kundrátka, jenž z ledu zamířil okamžitě do šatny. „Doktoři mu šili roztrženou nohu. Doufáme, že bude co nejdřív zpátky,“ vysvětlil Martinec odstoupení třiatřicetiletého obránce ze zápasu.

Za svůj odvážný výkon bylo Brno odměněno v závěrečné třetině, v níž rychlými góly Adama Zbořila a Martina Zaťoviče otočilo stav utkání ve svůj prospěch. Nálada v domácím táboře ještě zhořkla, když čtyři minuty před koncem navýšil skóre z přesilovky Andrej Kollár.

Kometa si tak připsala důležité tři body do tabulky, v níž poskočila před Plzeň na osmou příčku. Pardubicím navíc narušila slavnostní večer, po zápase totiž hráči Dynama přebrali z rukou Jaroslava Pouzara Prezidentský pohár. „Brno vyhrálo zaslouženě, bruslilo lépe než my. Do utkání jsme se nemohli dostat, měli jsme těžké nohy a u všeho jsme byli o krok později,“ jmenoval příčiny porážky pardubický trenér Radim Rulík.

Kometu čeká další duel už zítra, kdy na domácím ledě hostí od pěti hodin odpoledne sedmou Olomouc.

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 12. Mandát (Vála, J. Kolář) - 45. A. Zbořil (Ďaloga), 46. Zaťovič (Šalé), 57. Kollár (Flek, Kučeřík).

Rozhodčí: Mrkva, Šír - Hynek, J. Svoboda.

Vyloučení: 4:2.

Využití: 0:1.

Diváci: 10.194 (vyprodáno).

HC Dynamo Pardubice: Will (J. Růžička) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček.

HC Kometa Brno: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Fajmon – Ondráček, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour (A), Zbořil, Koblížek.