V pátek se v posledním kole základní části hokejové extraligy definitivně rozhodne, kdo sestoupí. A v hlavní roli je obsazena Kometa, která přivítá na domácím ledě sestupem namočené Pardubice.

Pokud brněnský tým vyhraje v základní hrací době, a zároveň Kladno po prodloužení nebo nájezdech zdolá Litvínov, pošle Pardubice do první ligy. | Foto: Deník / Attila Racek

Nejsledovanějším duelem bude ale bezpochyby souboj Litvínova s Kladnem, celků, které jsou na předposledním, respektive posledním místě v tabulce shodně se šedesáti body, Pardubice mají pouze o bod víc. „Toto by nevymyslel líp ani nejlepší scénárista thrillerů. Takovéto vyvrcholení základní části s přímým sestupem… Jak by to mohlo být ještě víc napínavější? To už ani nejde poslat do jiných dimenzí. Rozhoduje se mezi třemi kluby v posledním kole,“ žasl brněnský asistent kouče Kamil Pokorný.