Brno – Rozdělili první formaci, poté ji znovu spojili a nakonec zase rozpojili. Ani kejkle se sestavou ale hokejistům Komety nepomohly. Brňané padli na domácím ledě s Pardubicemi 0:3 a prohráli třetí extraligové klání v řadě. „Hrajeme strašně ustrašeně nebo složitě, akce často překombinujeme. Snažíme se tak moc, až to nejde. Musíme všechno zjednodušit,“ burcoval brankář Komety Karel Vejmelka, jenž znovu dostal mezi třemi tyčemi přednost před Lukášem Klimešem.

Brnu nepomohlo ani rozdělení první formace. Petr Holík se přesunul do středu nového druhého útoku vedle Karla Pláška s Lubošem Horkým a mezi Martina Zaťoviče a Petera Muellera putoval Jakub Klepiš. Peter Schneider zamířil do třetí lajny po bok Jakuba Malého a Tomáše Vincoura. „Jde o Liborovo (Libora Zábranského – majitele a hlavního kouče Komety – pozn. red.) rozhodnutí. On točí útočníky, abychom se dostali ke gólům. Snaží se dát mančaftu impuls. Tentokrát to nevyšlo, musíme dál pracovat,“ uvedl asistent brněnského trenéra Jiří Horáček.

Po bezbrankové úvodní periodě ve druhé části Kometa znovu vyhlášené trio Zaťovič, Mueller a Holík spojila, ovšem neúspěšně. Kometa marně dobývala bránu, kterou střežil zámořský prospekt Východočechů Daniel Vladař, jenž patří Bostonu Bruins.

Prosadili se naopak Východočeši. Ve 34. minutě otevřel skóre Denis Kusý a chvíli před přestávkou ranou od modré Juraj Mikuš. „Bohužel jsme po slušné první třetině dostali góly z jednoduchých situací,“ komentoval Horáček.

Brňané se ve třetí části ani nedokázali dostat na kontakt soupeři a přes Vladaře ani jednou z devětadvaceti pokusů puk nepropasírovali. „Kromě začátku třetí třetiny jsme tuto část odehráli skvěle. Brno jsme skoro k ničemu nedostali,“ lebedil si trenér Pardubic Richard Král.

Východočeši se v tabulce dotáhli na Kometu, která má stejně jako ještě Vítkovice dvacet bodů. Aktuálně Brnu patří devátá příčka s tím, že po dnešním extraligovém programu se může ještě propadnout. Další utkání čeká Kometu v neděli, kdy od půl sedmé večer vyzve na domácím ledě dominantní Třinec.

Kometa Brno - Pardubice 0:3

Třetiny: 0:0, 0:2, 0:1.

Branky a nahrávky: 34. Kusý (Camara, R. Kousal), 40. Mikuš, 56. Nakládal (R. Kousal).

Rozhodčí: Pešina, Šindel – Rampír, Špringl.

Vyloučení: 3:1.

Využití: 0:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 29:29.

Kometa Brno: Vejmelka – Zbořil, Pyrochta (A), Freibergs, Němec (A), Gulaši, Král, Barinka – Zaťovič (C), Klepiš, Mueller – Plášek, Holík, Horký – Vincour, Malý, Schneider – Kunc, Dvořák, Svoboda.

Pardubice: Vladař – Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, . Zdráhal, Ďaloga, Holland, Vála – Svačina, Poulíček, Mandát (A) – Camara, Kousal, Paulovič – Kusý, Matýs, Blümel – Machala, Anděl, Claireaux.