„Měl jsem sportovní cíl, hrát v této výjimečné organizaci a vyhrát titul. Kometa je ambiciózní klub, kde hokej každý miluje. Stejně jako já. Rád bych ve spolupráci pokračoval, stejně tak Kometa. Nic nestálo v cestě, bohužel moje mamka onemocněla a rádi bychom ji s celou rodinou byli na blízku. Vím, že jí naše přítomnost hodně pomůže. Tituly a sportovní kariéra nejsou všechno,“ vysvětlil na svém instagramovém účtu situaci bývalý dlouhololetý hráč NHL i reprezentace.

Plekanec přišel do Komety na konci listopadu roku 2018 a do konce základní části odehrál za brněnský celek šestnáct zápasů, v nichž zaznamenal sedm asistencí. Poté se vydal pomoci rodnému Kladnu v úspěšné baráží o postup do extraligy.

Na minulý ročník se ovšem nyní sedmatřicetiletý centr vrátil do Brna, kde v padesáti zápasech nakupil třiatřicet bodů. „S Tomášem jsme situaci probírali už delší dobu, jeho rozhodnutí naprosto chápu. Jsou situace v životě, kdy je rodina naprostou prioritou. Samozřejmě mě to hrozně mrzí, protože tak špičkového centra těžko budeme nahrazovat, ale jak už jsem říkal, Tomášovo rozhodnutí respektuju,“ uvedl pro klubový web Komety majitel a hlavní kouč Libor Zábranský.

Ve své hokejové kariéře chce přesto Plekanec pokračovat. „Nemám žádný plán B. V kariéře bych chtěl pokračovat, hokej pořád miluju, ale co bude dál, se rozhodne v následujících týdnech,“ zmínil stříbrný medailista ze světového šampionátu v roce 2006.