„Úvod jsme nezachytili, byla dost znát nerozehranost. Tři góly jsme soupeři v podstatě darovali,“ uvedl asistent brněnského kouče Kamil Pokorný.

Rozdíl v zápasovém vytížení obou mužstev byl patrný hned od úvodu. Zatímco Kometa si naposledy zahrála před pětatřiceti dny přípravný duel s Třincem, Plzeň vyhrála čtyři z pěti úvodních extraligových partií. „Bylo to od nás nervózní, nikdo to nechtěl pokazit po tak dlouhé době, potřebovali jsme se do toho dostat,“ zmínil kapitán Komety Martin Zaťovič.

Jenže nervózní domácí kupili elementární chyby. Tak padla i první branka. Lotyšský zadák Ralfs Freibergs po minele v obranném pásmu ztratil puk a Milan Gulaš vzápětí v osmé minutě otevřel skóre.

O pět minut později zase Tomáš Bartejs před brankou nezpacifikoval subtilního Petra Kodýtka, jenž zblízka na třikrát překonal brněnského brankáře Karla Vejmlku. V prostřední části sice domácí dostali i třetí gól, ale zároveň se dokázali vrátit do zápasu. O to se postaral nejlepší střelec Brna v přípravě Peter Schneider v osmadvacáté minutě. Nedlouho poté se přesnou ranou prosadil Freibergs, jenž tak odčinil úvodní zaváhání. „Ve druhé třetině jsme se nadechli a měli slušné momenty,“ vyzdvihl Pokorný.

Jenže poté Brnu zlomila vaz vlastní přesilová hra. Jedna z hlavních zbraní Komety tentokrát mužstvo potopila. Brňané neuhlídali plzeňský protiútok, který proměnil svou druhou trefou zápasu i kariéry Filip Suchý. „Tohle byl hodně důležitý moment zápasu, dostat branku v takové situaci a za daného stavu je složité,“ přemítal Pokorný.

Ve třetí části Plzeň kontrolovala vedení. Brňany ani nemohli k závěrečnému vzdoru podpořit fanoušci, kteří mají přístup na stadiony zapovězený. „Hrát zrovna v Brně bez fanoušků je strašné. Za stavu 2:3 by se stadion zbláznil a dovedl nás k výsledku,“ pronesl Zaťovič.

Plzeň se díky výhře v Brně posunula do čela neúplné extraligové tabulky. „Vyhrát jsme si zasloužili.

Vyšel nám vstup do zápasu a i když se Kometa ve druhé třetině nadechovala, tak jsme to zvládli,“ zmínil kouč Plzně Ladislav Čihák.

Kometu čeká ještě jeden duel před další pauzou. Zítra od pěti odpoledne vyzve doma České Budějovice.

Kometa Brno - Plzeň 3:7

Třetiny: 0:2, 2:2, 1:3. Branky a nahrávky: 28. Schneider (Rákos, Valský), 33. Freibergs (Klepiš, P. Holík), 57. Zaťovič (Klepiš, Freibergs) – 8. Gulaš, 13. Kodýtek (Straka), 23. Suchý (Stříteský, Rob), 38. Suchý (Budík, P. Musil), 52. Přikryl, 58. Gulaš (Malát), 60. Mertl (Gulaš). Rozhodčí: Mrkva, Šír – Axman, Ondráček.

Střely na branku: 23:41.

Vyloučení: 3:3.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:1

Kometa Brno: Vejmelka – Freibergs, O. Němec (A), Zbořil, Bartejs, Gulaši, Svozil, Pyrochta (A) – Zaťovič (C), P. Holík, Klepiš – Vincour, Kusko, Schneider – Valský, Rákos, L. Horký – Plášek ml., Střondala, Kunc.

Plzeň: Frodl – Lang, Stříteský, Budík, Čerešňák, Vráblík, Jiříček, L. Kaňák – Malát, Mertl (A), Gulaš (C) – Stach, P. Musil, Přikryl – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Kantner, Suchý, Rob.