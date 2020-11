Bavit fanoušky hokejová Kometa kvůli současným vládním opatřením nemůže, takže nabízí v namáhavé koronavirové době pomoc. Klub pro tuto potřebu zřídil emailovou adresu spolecne@kometagroup.cz, kam mají zasílat své žádosti zájemci, kteří pomoc potřebují. Následně zástupci Komety vyhodnotí, jakým způsobem mohou přispět. Na stejný e-mail se mají obrátit i případní dobrovolníci, kteří přiloží ruku k dílu.

Majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský na předsezonní tískové konferenci. | Foto: HC Kometa Brno/Jiří Grulich

Zatím je jasné, že zaměstnanci klubu podobně jako na jaře rozvozí obědy zdarma seniorům nebo matkám samoživitelkám v nouzi, hráči pravděpodobně pomohou v polní nemocnici. „Detailní informace ještě dostaneme, ale vypadá to, že hokejisté pomůžou se skládáním postelí. Dopady koronavirové krize bohužel nabírají čím dál větších rozměrů, proto si nemyslím, že by se měla Kometa upínat pouze na to, kde budou hráči bruslit a trénovat. Naopak. Měli bychom se víc soustředit na možnosti, jakými může celý klub pomoct. Teď a tady. V našem městě, v našem kraji. Pokud můžete, připojte se ke Kometě. Jestli sami potřebujete pomoc a bude to v našich silách, rádi vám pomůžeme,“ uvedl majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský.