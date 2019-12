„Máme mezery v obraně a snažíme se s tím něco dělat nejenom nácvikem na ledě. Hledali jsme na trhu praváka obránce, bohužel v České republice žádný takový není momentálně k dispozici. Takže jsme se rozhodli angažovat na zkoušku Jacka, na kterého máme výborné reference. Pokud vše půjde dobře a zařídí se administrativní záležitosti, v pátek by měl poprvé nastoupit," uvedl pro klubový web majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský.

Rodák z Minnesoty se v pondělí zapojil do tréninku s týmem. „Hra na mě působí rychle, je hodně založená na bruslení. Je tady potřeba reagovat trochu ve větší rychlosti, než na co jsem zvyklý z Ameriky. Zároveň však na trénincích byla cítit uvolněná atmosféra, bylo to zábavné," řekl Glover, který před pěti lety s americkým národním týmem ovládl mistrovství světa do osmnácti let.