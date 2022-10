Mladá Boleslav sice v úvodní třetině přestřílela Kometu 15:5, branka však nepadla žádná. Nejblíže k ní měli domácí po šanci Davida Šťastného a úniku Tomáše Fořta, na druhé straně uhasil nájezd dvou proti jednomu obránce Bruslařského klubu. "Přijeli jsme s jasným záměrem ustát první třetinu. To se nám podařilo. Domácí hráli ve čtvrtek těžké utkání, my v pátek," řekl brněnský lodivod Martin Pešout.

Ve druhé části se ale pro změnu na gól nečekalo dlouho. Po 84 sekundách tečoval "žabičku" Radka Koblížka těsně před domácím gólmanem Filipem Novotným finský útočník Kim Strömberg. Naprosto totožná situace se opakovala o šest minut později. Tentokrát nahrával Andrej Kollár a tečujícím úspěšným střelcem byl Eduard Šalé. Domácí snížení přišlo za 14 vteřin, kdy se trefil na pravém kruhu volný obránce Radek Jeřábek a zaznamenal první branku v mladoboleslavském dresu. "Když už jsme to ve druhé třetině rozjezdili a šli do dvoubrankového vedení, tak jsme si dali vlastní gól. Pak jsme měli ještě další brejky, kdy jsme mohli rozhodnout," litoval kouč Komety.

Zbrojovku srazily v duelu se Spartou neproměněné šance a Krejčí. Prohrála 0:4

Domácí se dočkali vyrovnání ve 46. minutě, kdy byl u odraženého puku po Pýchově střele jako první Pavel Kousal a upravil na 2:2. Mladá Boleslav pak byla aktivnější a nakonec byla odměněna dvě a půl minuty před koncem. V přesilovce napřáhl Kousal, svou ranou zlomil hůl obránci Radku Kučeříkovi, který tak nechtěně tečoval puk za záda Dominika Furcha. Domácí v závěru ustáli i hrou v power play zesílenou přesilovku Brna šesti hráčů proti čtyřem. "Prohráli jsme dalším vlastním gólem tři minuty před koncem. To je trochu kruté. Rozhodla druhá třetina, kdy jsme neodskočili,“ dodal Pešout.

Mladoboleslavský trenér Ladislav Čihák byl po utkání spokojenější. "I přesto, že jsme prohrávali o dva góly, tým ukázal, že dokáže otáčet zápasy. Pro nás to bylo důležité z toho hlediska, že jsme byli prostě trpělivější. Kometa byla rozjetá, předtím třikrát vyhrála. A vyhrát s takto těžkým soupeřem, navíc po obratu, je dobrá zpráva do kabiny pro kluky, že se musí hrát do poslední minuty a vteřiny. Dneska jsme to odmakali,“ chválil Čihák své svěřence.

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. R. Jeřábek (Šťastný), 46. P. Kousal (Pýcha, O. Najman), 58. P. Kousal (Pýcha, Aberg) - 22. Strömberg (Koblížek, T. Sallinen), 28. Šalé (Kollár, A. Zbořil).

Rozhodčí: Hribik, Veselý - Kajínek, Lučan.

Vyloučení: 2:2.

Využití: 1:0.

Diváci: 2597.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Jánošík, Štich - Aberg, Lantoši, Šťastný - J. Stránský, Fořt, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Šmerha - Eberle, Bičevskis, Kantner. Trenér: Čihák.

Brno: D. Furch - Ďaloga, Ščotka, Holland, Kučeřík, Hrbas, Gulaši - Horký, Holík, Flek - Koblížek, Strömberg, T. Sallinen - Šalé, A. Zbořil, Kollár - Vincour, Malý, Dufek. Trenér: Pešout.