Kometa přivádí na hostování svého odchovance, naopak pouští Tomka do Litvínova

Dvě hráčské změny hlásí hokejová Kometa. K týmu se nově připojil brněnský odchovanec Jakub Kubeš, který na jih Moravy přichází na měsíční hostování s případným využitím opce. Pětadvacetiletý bek má zároveň vyřízené střídavé starty do Přerova. Také na měsíční hostování naopak odchází do Litvínova slovenský gólman Matej Tomek. V případě dalšího zájmu může severočeský klub uplatnit opci do konce sezony.

Hokejista Jakub Kubeš se vrací do Komety, zatím na měsíční hostování. | Foto: Deník/Jan Pořízek