Naposledy proti nim uspěli na konci října minulého roku, od té doby na ně nestačili hned v pěti utkáních. A ani na pošesté hokejisté brněnské Komety prokletí nezlomili, když v úterý na ledě posledních Pardubic prohráli 1:2.

Hokejové utkání Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v červenobílém) a HC Kometa ( v modrobílém Peter Mueller) v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Přitom teprve podruhé v letošní sezoně se v brněnské sestavě představila kompletní elitní formace ve složení Martin Zaťovič, Petr Holík a Peter Mueller. „Hrajeme hodně těžký hokej, nedostáváme se do šancí. Potřebujeme získat větší pohodu, dát víc gólů, pak si mančaft bude víc věřit. Zatím je to takové utrápené,“ řekl do kamery České televize kapitán Brňanů Zaťovič.