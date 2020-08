„I když jsme v přípravném období, čas se krátí a potřebujeme se dostat do herní pohody a je třeba se uklidnit. Doufám, že se z toho všeho otřepeme a co nejdřív zapomeneme, i když se to úplně nedá, protože jsou tam velké chyby, které si musíme ukázat,“ uvedl obránce Komety Filip Pyrochta.

Brno souží zkraje přípravného období především nízká produktivita a také propustná defenziva. Jak v úterním domácím zápase s Olomoucí, tak ve čtvrtečním na Hané Brňané měnili gólmany. V úterý nahradil už v desáté minutě po třech obdržených brankách Ondřeje Kacetla Karel Vejmelka, jenž pro změnu ve čtvrtek přepustil své místo ve 26. minutě za stavu 1:5 Lukáši Klimešovi. „Gólmani chytají výborně, drží nás. Ať už třeba Klíma v Hradci, kde dostal jenom dva góly nebo předtím Karlos v Pardubicích, kde taky pustil jen dvě branky. To my jim nepomůžeme a v tom je ten celý průser,“ řekl Pyrochta.

Kometa dostane ještě dvě příležitosti v letním poháru, jak napravit zatím rozpačitý dojem. V úterý si zahraje v Pardubicích a ve čtvrtek hostí na domácím ledě Hradec Králové. „V týmu máme několik nových hráčů. Pořád se do toho dostáváme. Zase tak dlouho jsme na ledě nebyli, ale všichni mají stejné podmínky. Musíme víc bojovat, víc se o to porvat a dávat víc gólů, to je klíč k úspěchu, “ podotkl Pyrochta.

Kometa vinou čtyř proher ztratila naději na postup do další fáze letního poháru, když v C skupině ztrácí na druhé Pardubice už sedm bodů. „Každý zápas se snažíme o výhru, ale zatím to nejde. Je třeba se víc tlačit do brány už na tréninku, i když tam jsou naši gólmani, “ uvedl čtyřiadvacetiletý rodák z Třebíče.

Brněnský celek si už domluvil čtyři přípravné duely, které sehraje po ukončení svého účinkování v letním poháru. 27. srpna vyzve doma Slovan Bratislava a dvakrát se střetne se Zlínem. Odveta 10. září bude také generálkou Komety na novou sezonu. Mezitím se střetne ještě s jedním soupeřem, který je dosud v jednání.