Po patnácti kolech se přitom Kometa řadila k nejhorším týmům s procentuálním využitím přesilovek. Ale momentálně patří k těm vůbec nejlepším. Stačilo šest duelů a bilance početních výhod vypadá úplně jinak. „Nyní jsou zase naší velkou zbraní. Čekali jsme, co s přesilovkami udělá absence Petera Muellera, ale kluci se s tím popasovali perfektně,“ liboval si majitel a hlavní kouč brněnského klubu v jedné osobě Libor Zábranský.

V posledních šesti kolech Brňané potrestali hned dvanáct vyloučení soka. V předešlých patnácti přitom využili jen šest početních výhod.

Sílu v přesilovkách naposledy pocítil Hradec Králové. Kometa mu dala tři branky a všechny při hře s jedním mužem navíc. „Potkaly se kluby, které měly sérii několika porážek v řadě, takže se soustředily na taktické věci. Při hře pět na pět si ani jedna strana moc šancí nevytvořila. Šlo o klasický souboj celků, kterým se předtím příliš nedařilo. A jak už to tak bývá, rozhodly přesilovky,“ pravil brněnský forvard Jakub Lev.

Hattrick s Hradcem nastřílel Martin Zaťovič. Kapitán Brna se dá označit za specialistu na přesilové hry. Vždyť se podílel hned na jedenácti gólech z osmnácti, kterých se Kometě v této disciplíně v aktuálním ročníku podařilo vstřelit. Na pět nahrál a šest jich vsítil.

Proč najednou početní výhody šlapou, když se v nich brněnský celek předtím trápil? „Není to tak, že jsme jeden týden početní výhody natrénovali a šlapou. Takhle to nefunguje. Jde o činnost, která se piluje celoročně,“ uvedl centr Komety a člen druhé přesilovkové formace Jan Hruška, jenž nasbíral už třináct bodů.

Pět z nich si připsal právě při početních výhodách. „Musí se sejít spousta okolností v daný okamžik. Protivník pokaždé udělá malou chybičku. A pak se útočník musí rozhodnout v mžiku správně,“ rozvykládal se Hruška o tom, co rozhoduje o úspěchu.

Právě Hruška zastává v přesilovce roli takzvaného myslitele. Tedy hráče, jenž má za úkol vymyslet nahrávku či střelu, kterou rozloží soupeře. V prvním přesilovkovém útoku tuto pozici plní Petr Holík.

Často je lze vidět, jak s pukem krouží, naráží si se spoluhráči a čekají na ten moment, kdy se defenzivní val soupeře byť jen o pár centimetrů posune špatně. „Je to o tom, že všech pět hráčů ví, co přesně chce sehrát. Když všichni dělají to, co mají, vždycky by se mělo okénku objevit. Pak záleží, zda se ho podaří potrestat,“ poznamenal Hruška.

Dnes od šesti hodin večer může Brno přidat další góly v přesilových hrách. Hostí Olomouc.

Statistiky početních výhod v extralize:

Počet přesilovek:

1. Zlín – 96

2. Třinec – 88

3. Hradec Králové – 86

…

8. Kometa – 77

…

14. Sparta – 60

Góly v přesilovkách:

1. Karlovy Vary – 22

2. Třinec – 22

3. Plzeň – 19

4. Kometa – 18

…

14. Vítkovice – 7

Úspěšnost přesilovek:

1. Karlovy Vary – 26,19 %

2. Třinec – 25 %

3. Plzeň – 24,05 %

4. Kometa – 22,08 %

…

14. Pardubice – 9,88 %

Bodování hráčů Komety v početních výhodách:

1. Martin Zaťovič – 11 bodů (6 gólů+5 asistencí)

2. Petr Holík – 8 (1+7)

3. Jakub Orsava – 6 (4+2)

4. Jan Hruška – 5 (1+4)

5. Tomáš Plekanec – 5 (1+4)

6. Ondřej Němec – 4 (0+4)

7. Lukáš Kucsera – 3 (2+1)

8. Filip Pyrochta – 3 (1+2)

9. Vladimír Svačina – 2 (1+1)