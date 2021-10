Sedláčka překonali domácí hned třikrát a bývalý forvard Bostonu Bruins nebodoval ve čtvrtém duelu za sebou. „David Krejčí je neskutečný hráč, má toho hodně odehraného v NHL a proti němu to bylo těžší, je fakt dobrý. Využili jsme ale chyby Olomouce, dali góly a máme tři body,“ liboval si slovenský útočník ve službách Komety Andrej Kollár.

Ten se i ve včerejším utkání dostal do elitní formace vedle Petera Muellera a Michala Krištofa a už v první třetině přerušil Sedláčkovi přes 128 minut trvající sérii bez obdrženého gólu. „Jsme rádi, že nám to funguje a padá nám to tam. Snažíme se do toho dávat sto procent na tréninku a přenést z něj do zápasu věci, které nacvičujeme,“ řekl Kollár, jenž zaznamenal svoji třetí branku v této sezoně, trefil se i ve čtvrtek proti Kladnu při vítězství 6:5 po prodloužení.

Právě duel v Chomutově s kladenskými Rytíři ovlivnil i zápas s Olomoucí. Brněnský kouč Jiří Kalous totiž se svými svěřenci výkon po zisku dvou bodů důrazně probral. „Bylo dusno v kabině, už po zápase a pak i na pohovorech. Určitě jsme chtěli teď jít do utkání, že vyhrajeme a povedlo se,“ přiznal Kollár.

Na jeho vedoucí branku v duelu s Olomoucí navázal ještě v prvním dějství kapitán Martin Zaťovič, který po rychlé kombinaci s Petrem Holíkem a Marcelem Haščákem využil přesilovou hru. První gól v tomto extraligovém ročníku vstřelil brněnský obránce Radek Kučeřík a do prázdné branky na 4:1 zvýšil Luboš Horký.

„Bylo to pro nás atraktivní utkání, protože Olomouc hraje kompaktní a urputný hokej a připravovali jsme se na ni poctivě. Byla to těžká práce, ale pro nás jde o krásný výsledek,“ pravil Kalous.

Zkušený stratég se ve třetí třetině musel obejít bez Michala Krištofa, do té doby člena první útočné lajny. „Už v závěru druhé třetiny musel odběhnout, měl nějaké žaludeční potíže. Doufám, že to nebude nic vážného,“ uvedl Kalous.

Nejen Kometa, ale také Olomouc nedohrála zápas v kompletním složení. Po tvrdém zákroku brněnského zadáka Rhetta Hollanda skončil na ledě Jan Bambula. Rozhodčí obránci Komety žádný trest neudělili. „Honza byl otřesený, nemělo by jít o vážnější zranění. Střet jsem viděl ze záběru, který je neprůkazný, jestli tam nějaký úder na hlavu byl, situace by se zase změnila, protože bylo pět minut do konce utkání. Ale nespekuluju,“ poznamenal olomoucký kouč Zdeněk Moták.

Jedinou branku jeho celku dal v utkání Jan Káňa.Olomouc je aktuálně na osmém místě s jedenadvaceti body, hned za ní je se stejným ziskem Kometa, která má ovšem o dva zápasy víc. Další duel odehrají Brňané ve čtvrtek od půl šesté večer na ledě desátých Karlových Varů.

Kometa Brno - Olomouc 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Kollár (Krištof), 16. Zaťovič (M. Haščák, P. Holík), 31. Kučeřík (Krištof, Kollár), 59. L. Horký (P. Holík, P. Mueller) – 38. J. Káňa (Rašner). Rozhodčí: Hejduk, Veselý – Hynek, Ganger.

Vyloučení: 1:2.

Využití: 1:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 29:31.

Diváci: 6765.

Kometa Brno: Tomek – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), Bartejs, D. Mikyska – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák, T. Šoustal, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Vincour.

Olomouc: J. Sedláček – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), Kucsera – Olesz, J. Knotek (A), Navrátil – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula.