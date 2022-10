První třetina se nesla ve znamení využitých přesilových her. Nejprve se v početní převaze prosadil v jedenácté minutě pardubický Robert Říčka, poté si vzali slovo střelci Komety. Ve třiceti vteřinách vstřelili hned dvě branky, nejprve Luboš Horký, jehož následoval Petr Holík. „Víme, že přesilovky rozhodují. Pardubice daly první gól z přesilovky, my jsme je zaplaťpánbůh taky využili. V přesilovkách nic neměníme, děláme pořád to stejné. Snažíme se najít skulinku a trefit to,“ řekl Holík do kamery O2 TV Sport.