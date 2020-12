Po nejvyšší výhře sezony nejvýraznější porážka ročníku, která mrzí o to víc, proti komu přišla. Hokejisté brněnské Komety nenavázali na páteční výkon proti Olomouci, kterou porazili 5:1, a na ledě pražské O2 areny v nedělní extraligové klasice nestíhali a Spartě podlehli jednoznačně 1:6.

Tipsport extraligaSparta Praha - Kometa Brno 6:1 | Foto: CPA

„Nemám k tomu moc co říct. Od nás to byl mizerný výkon. Děláme stejné chyby a dostali jsme stejné branky z předbrankového prostoru,“ láteřil do kamery České televize obránce Komety Ondřej Němec.