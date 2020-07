„Jsem natěšený. Poslední zápas jsem hrál v březnu, což už je strašně dlouho. Je nás hodně mladých, budeme bojovat o místo v sestavě a na každém musí být vidět, že chceme místo v týmu,“ pravil obránce Libor Zábranský mladší, jenž se vrátil do Brna po třech letech v zámoří.

Poprvé po téměř pěti měsících Kometa nastoupí k utkání 4. srpna doma proti Pardubicícm. Půjde o její první zápas v novém předsezonním poháru s krkolomným názvem Generali Česká Cup. Zúčastní se ho všechny extraligové celky a navrch Kladno a Přerov ze druhé nejvyšší soutěže. „Tyto duely se nebudou moc lišit od klasických přípravných zápasů. Jediná změna bude, že utkání přenese televize. Hokej se aspoň nějakým způsobem vrátí, přece jenom je po něm hlad,“ zmínil asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.

Do starých kolejí se ovšem hokej jen tak nevrátí. Kluby musejí počítat s hygienickými opatřeními kvůli pandemii koronaviru a na stadion se dostane jen omezený počet fanoušků. U hokeje budou při letním poháru platit podobná opatření jako při fotbalových utkáních. Stadion musí být rozdělený do pěti sektorů, přičemž každá druhá řada zůstane volná a fanoušci nejspíš nevyužijí sektor na stání. Hráči a realizační tým podstoupí před začátkem poháru dva testy na koronavirus.

Před ostrým extraligovým ročníkem se opatření opět zmírní, vše ale závisí na vývoji pandemické situace. „Největší obavy máme z toho, jak to v té nadcházející sezoně bude s přítomností lidí na hokeji. Je úplná šílenost, když vidím prázdné stadiony. Je ale neskutečné, jaké podávají výkony fotbalisté na to, že tam není třeba ani živáček,“ poznamenal Pokorný.

Zaznívají ovšem i optimistické hlasy z Komety věřící ve start ročníku před zaplněnými tribunami. „Nepřipouštím si, že by to nevyšlo. Myslím, že už jsme vše přešli. Na fotbal může chodit pět tisíc diváků a to máme dva a půl měsíce do začátku extraligy. Doufám, že to tak bude pokračovat a že si zahrajeme před plnými tribunami,“ naznal Zábranský mladší.

Za sebou má dvouměsíční přípravu s týmem, kterou tentokrát nevedl kondiční kouč Miloš Peca, jenž v klubu po sezoně skončil. Bez specializovaného kondičního trenéra řídilo suchou přípravu duo asistentů trenéra Pokorný a Radek Bělohlav. „Máme na ní podobný náhled. I Radek je zastánce tvrdší přípravy. Míla Peca měl zmáklou hlavně silovou stránku, my jsme se oproti předešlým roků zaměřili trochu jinak a zařadili víc běhů. Hráči nás po karanténě překvapili svými výkony. Bylo vidět, že jen neleželi v posteli,“ ocenil Pokorný.