Jihomoravané se na ledě posledního českého šampiona vůbec nechytali, jediným světlým okamžikem byl úvod druhého klání. Brno se ve třetí minutě dostalo do vedení po střele Petra Zámorského, jenž jako první překonal nečekaného hrdinu Třince Ondřeje Kacetla.

Gólman nechtěný v Kometě se přes Přerov dostal k Ocelářům, kde kryl záda jedničce Jakubu Štěpánkovi. Ten onemocněl a do brány na první dva zápasy play-off naskočil právě rodák ze Znojma. „Měl tam super zákroky, asi má dobrou formu, musíme se ale soustředit na jiné věci,“ podotkl Holík.



To gólmanský hrdina Komety z předkola Karel Vejmelka vydržel v bráně v Třinci jen třináct minut úvodního klání, kdy po třetí brance přepustil místo Lukáši Klimešovi, jenž dostal přednost i ve druhém zápase.

V prvním utkání lovil puk ze sítě dvakrát a v neděli sedmkrát. Jako první ho překonal Daniel Kurovský, který ve dvanácté minutě srovnal stav zápasu na 1:1. Brňané sice v první třetině přestříleli Třinec 15:8, jenže domácí byli daleko efektivnější.

Pět vteřin před koncem první třetiny otočil skóre Matěj Stránský. „Velmi si tohoto vítězství vážím. I přes rychlou obdrženou branku, jsme dokázali rychle otočit,“ lebedil si třinecký kouč Václav Varaďa.



Oceláři využili ve druhé partii čtyři přesilovky, dvě z nich v prostřední části, v níž třemi brankami definitivně rozhodli o osudu utkání.

Zatímco v předkole Kometa neobdržela z početních převah Vítkovic jediný gól, s třineckými početními výhodami si zatím neví rady. „Mají na ně dobré hráče. Něco jsme si k nim řekli, ale potom jsme to neplnili a podle toho to dopadlo. V domácích zápasech oslabení vylepšíme,“ burcoval elitní obránce Komety Zámorský.



Brňané v Třinci nepřišli jen o první dva zápasy, ale taky o řízného zadáka stvořeného pro play-off Rhetta Hollanda, jenž se zranil v první partii a do druhého zápasu už nenastoupil. „Má problémy v horní části těla. Po návratu do Brna půjde na vyšetření a uvidíme, jak to s ním bude dál,“ uvedl asistent brněnského trenéra Jiří Horáček.



Kometa podobně jako s Vítkovicemi prohrává 0:2 na zápasy, tentokrát se série hraje na čtyři duely a Brno čekají dva domácí duely, první se hraje ve středu v sedm hodin večer. „Je to úplně v klidu, série ještě bude dlouhá. Jedeme domů, nemusíme nikam cestovat a spát po hotelích. Bude to dobré,“ doplnil Zámorský.





Třinec - Kometa Brno 7:2

Třetiny: 2:1, 3:0, 2:1.

Branky a nahrávky:12. Kurovský (Hrňa, Marcinko), 20. M. Stránský (P. Vrána, Hrňa), 27. Martin Růžička (P. Vrána, M. Stránský), 30. M. Kovařčík (Špaček, Gernát), 40. Freibergs (Hrňa, P. Vrána), 59. M. Kovařčík (Špaček, Kundrátek), 60. Marcinko (Rodewald, Gernát) – 3. Zámorský (F. Král, P. Holík), 47. P. Holík (F. Král, Mueller).

Rozhodčí: Hodek, Obadal – Lhotský, J. Svoboda.

Vyloučení: 5:7.

Využití: 4:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 32:32.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Chmielewski.

Kometa Brno: Klimeš – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Bartejs, Gulaši, Svozil, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Rákos, Vincour – Bondra, Klepiš (A), Schneider – Plášek, Střondala, Mrázek.