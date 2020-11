Znovu v akci. Kometa smazala ztrátu třech branek, z Třince veze bod

Těsně po polovině zápasu to vypadalo, že hokejisté Komety schytají v první extraligové partii po téměř měsíční pauze debakl. Po trefě Filipa Zadiny prohrávali ve třiatřicáté minutě na ledě Třince už 0:3. Jenže ještě do konce prostřední části Brňané vybředli ze šlamastyky, dostali se soupeři na dostřel a devět vteřin před koncem normální hrací doby poslal duel do prodloužení svým druhým gólem v utkání Tomáš Vincour. V nastaveném čase vystřelil domácím výhru Matěj Stránský, Kometa si tak ze Slezska odvezla bod.

Utkání 14. kola hokejové extraligy Oceláři Třinec - Kometa Brno. | Foto: Petr Rubal