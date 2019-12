Kanonýr Komety se vrátil do sestavy poprvé od devátého kola. Za hosty hrál poprvé v sezoně také Tomáš Vincour, jehož si Brno předčasně stáhlo z hostování v Hradci Králové.

Se dvěma navrátilci brněnský celek ovládl předehrávku 28. kola extraligy a přerušil sérii sedmi venkovních porážek v řadě. Kometa poskočila na šestou příčku, Třinec zůstal druhý. „Vyhrávali jsme osobní souboje, dostávali jsme se k odraženým kotoučům a co prošlo, pochytal výborný Karel Vejmelka. Za vítězství jsme rádi a myslím si, že jsme mu šli naproti,“ liboval si asistent kouče Komety Kamil Pokorný.

Dvěma góly a přihrávkou se blýskl brněnský útočník Martin Zaťovič. Kapitán hostů, který před třemi dny hrál s reprezentací v Moskvě proti Rusku, dal v sezoně už sedmnáct branek

Zkušený reprezentant poslal hosty do vedení v oslabení už ve čtvrté minutě. Vyměnil si v přečíslení puk s Muellerem a z mezikruží skóroval pod břevno. „V úvodu jsme hráli rozlítaně, hosté se dostali do přečíslení a šli do vedení. V kabině jsme si říkali, že to takhle budou hrát, právě na ně čekají. Z toho nám dali tři góly. Těžko jsme mohli takový zápas vyhrát,“ litoval třinecký obránce Martin Gernát.



Právě nejproduktivnější zadák extraligy ještě do první pauzy v přesilovce srovnal. „Byl to těžký, vyrovnaný zápas. Třinec hraje doma výborně, je to kvalitní mančaft ze šestky. Pro nás to jsou zlaté body. První gól byl vzpruha. Mohli jsme hrát defenzivněji, pro domácí to bylo složitější,“ uznal Zaťovič.



Třinec se v prostřední části tlačil dopředu, ale také propadal a pustil soupeře do pěti brejků. Brno dva využilo zásluhou Tomáše Plekance a Zaťoviče. „Nám se podařily dva góly z brejků, kdy Třinec byl až příliš aktivní v našem obranném pásmu a ujeli jsme. Za celý zápas musím pochválit naši obrannou hru,“ sdělil Pokorný.



Třinecké plány na zdramatizování zápasu narušil v úvodu třetí třetiny útočný faul Marcinka. Potrestal ho Mueller střelou z mezikruží. „Kluci makali, snažili se, ale neměli jsme potřebný hlad po gólech,“ hlesl trenér Třince Marek Zadina.

Třinec – Kometa Brno 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Gernát (M. Stránský, Marcinko) – 4. Zaťovič (Mueller), 34. Plekanec, 37. Zaťovič (P. Holík, O. Němec), 43. Mueller (Zaťovič, P. Holík). Rozhodčí: Pešina, Micka – Bryška, Hlavatý. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4443.

Třinec: Kváča – Kundrátek, Gernát, M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš – M. Stránský, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký, Marcinko, Hrehorčák – O. Kovařčík, Polanský, Hrňa – Martynek, Novotný, Adamský – Szturc. Trenér: Zadina.

Brno: Vejmelka – O. Němec, Bartejs, Glover, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič – Orsava, Plekanec, Hruška – Vincour, Lev, Svačina – Kucsera, Kusko, L. Horký. Trenér: Zábranský.